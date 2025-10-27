La cara y la cruz del Real Zaragoza de Sellés: luces y sombras

El Real Zaragoza mostró en El Molinón algunos brotes verdes, sobre todo en la primera parte, pero también a nivel global, en los datos del partido. Así, fue el encuentro en el que más posesión tuvo de los once disputados hasta ahora, y también el que más córners sacó, aunque con el debe de su escaso daño sobre la portería de Rubén Yáñez, además de ser el encuentro de toda la temporada con más remates sobre arco rival, aunque con el condicionante de jugar toda la segunda mitad con un jugador más por la roja que vio Dubasin.

El Zaragoza tuvo ante el Sporting un 67% de la posesión cuando en el partido que más había acumulado fue ante el Sanse en el estreno liguero con un 60%. En seis partidos de los once que se llevan disputados el equipo zaragocista tuvo menos el balón que el enemigo, con el mínimo en los choques ante la Cultural con Emilio Larraz, con toda la segunda mitad con dos jugadores menos, y en las visitas a Almería y Castellón, con el 42% en esas citas.

Mientras, el equipo zaragocista lanzó hasta 16 saques de esquina en El Molinón, y solo hizo cierto daño en un par de ellos. El registro más alto hasta ahora fue en la visita al Sanse en el Reale Arena, con nueve, mientras que el paso del Córdoba por el Ibercaja Estadio se tradujo en siete saques de esquina. El mínimo, la otra cara de la moneda, fue ante el Valladolid, con solo uno, y en la victoria ante el Mirandés en Vitoria fueron dos. El Zaragoza no ha marcado de saque de esquina en lo que va de Liga

Mientras, el Zaragoza hizo 22 remates en el primer partido de Sellés en el banquillo, también el registro más ato de la temporada, si bien solo tres fueron bajo palos. En el Reale, en el estreno en esta temporada de Gabi, se alcanzaron los 18 por los 14 en Almería, mientras que contra el Valladolid y con solo 8 fue el choque con menos disparos. Ante el Andorra fue el encuentro con más remates bien dirigidos a portería, hasta seis.

El caso es que el Zaragoza no hace daño de ninguna manera. Cuando se queda con uno menos (como ante Andorra, Córdoba o Cultural), la derrota es segura, y cuando es el rival el que se queda en inferioridad (como el Sporting le domingo), no es capaz de marcar un solo gol. Ni desde cerca ni desde lejos. Ni en estático ni en transiciones. Ni en la estrategia ni combinando. De hecho, los seis goles que acumula en las once jornadas disputadas suponen ya la segunda peor en toda su historia solo superior a los 5 que llevaba a estas alturas de la campaña 1970-71, si bien entonces el equipo militaba en Primera División.

Los seis goles que acumula en las once jornadas disputadas suponen ya la segunda peor en toda su historia solo superior a los 5 que llevaba a estas alturas de la campaña 1970-71, si bien entonces el equipo militaba en Primera División

Esa desesperante falta de gol lastra en exceso a un Zaragoza que viene sufriendo un serio problema en la generación y creación de ocasiones, si bien en Gijón gozó de varias claras, pero antes de que el rival se quedara con diez. A partir de la expulsión de Dubasin, se le hizo de noche y solo fue capaz de llegar a las inmediaciones de Yáñez a través de inofensivos saques de esquina, una herramienta inútil durante todo el curso. De hecho, es el quinto equipo que más córners ha botado (más de 60) pero ninguno de ellos ha acabado en gol.

Tampoco el disparo lejano es un arma a explotar por parte de un Zaragoza que, a pesar de sus problemas para generar peligro a un rival con diez a través de la combinación y la llegada por los costados, tampoco fue capaz de amenazar desde fuera del área. Apenas lo intentó y las escasas ocasiones en que lo hizo se saldaron con lanzamientos propios de un equipo infantil. Solo Saidu se mostró algo certero en una disciplina en la que el Zaragoza también es de los peores del campeonato. Y es que aún no ha sido capaz de firmar un gol desde fuera del área, un mal que solo alcanza a otros tres equipos de la competición.

Hasta tres jugadores de Segunda, Agus Medina (7), Andrés (6) y Villalibre (6), han conseguido ya tantas o más dianas que todo el Zaragoza

Esa falta de gol es, sin duda, la alargada sombra que persigue a una escuadra en serio peligro de muerte. Hasta tres jugadores de Segunda: Agus Medina (7), Andrés (6) y Villalibre(6) han conseguido ya tantas o más dianas que todo el Zaragoza, un registro que pregona a los cuatro vientos que el estado del enfermo es cada vez más crítico. Y eso que en Gijón completó, seguramente, la mejor primera parte del curso. Presión alta, líneas juntas y combinaciones por dentro y por fuera que no se veían desde hace meses aportaron luz entre tanta oscuridad.

Acertó Sellés en el cambio de portero y en un planteamiento inicial brillante que maniató a un Sporting inferior que, sin embargo, sacó rédito de su dominio de las áreas. El Zaragoza, por el contrario, se fue apagando conforme avanzaban los minutos y crecía la necesidad de dar un paso adelante. Lejos de eso, el equipo aragonés se fue reduciendo víctima de su incapacidad para atacar a un rival encerrado, un mal endémico que viene sufriendo desde hace años. Tampoco ayudó la cuestionable gestión desde el banquillo, con decisiones tan poco comprensibles como ubicar a Saidu en el lateral zurdo y derivar toda profundidad en el otro costado, donde sí había dos jugadores a pierna natural (Aguirregabiria y Pau Sans).

Además, la rápida circulación y llevar el balón rápido de lado a lado nunca apareció, sobre todo, por la falta de un mediocentro capaz de hacerlo. Ahí es donde emerge el derecho de pernada concedido a jugadores como Guti a pesar de que su nivel es muy bajo.