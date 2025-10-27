Consternación en todo el país por la muerte del cadete del Real Zaragoza Jorge Casado: "No nos puedes hacer esto"

Las muestras de condolencia se sucedieron desde que el Real Zaragoza anunció la triste noticia del fallecimiento de su jugador cadete Jorge Casado. Clubs como Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club, Osasuna, Betis, Almería, Deportivo, Sporting o Mutilvera (rival del Zaragoza este miércoles en la primera ronda de Copa del Rey), además de LaLiga y la Federación Española de Fútbol y entidades aragonesas como la SD Huesca, la SD Tarazona, Stadium Casablanca, Utebo, CD Ebro o el Casademont Zaragoza, publicaron su pesar, así como el exjugador zaragocista Xavi Aguado, que tuvo a Jorge, defensa central, en su campus. «Jorge, no nos puedes hacer esto. Desde los 6 añitos venías al campus y eras el alma del mismo. Tu mamá, Eva, te apuntaba siempre el primero. Nunca será el mismo sin ti. Que todos te quisieran tanto era porque eras una persona extraordinaria. Estoy destrozado. No te olvidaremos», escribió el exfutbolista, derrumbado, en sus redes sociales.

Ángel Espinosa, coordinador de fútbol formativo del Real Zaragoza, también recurrió a sus redes para recordar al canterano: "Demasiado joven para volar alto. Jorge, Fuiste un ejemplo de cómo ser un jugador del Real Zaragoza. Gracias por darnos tanto, allá donde estés cuida de tu familia, de tus compañeros y de tu Real Zaragoza. Siempre estarás en nuestro corazón. El dolor es inmenso", escribió.

También las autoridades públicas se unieron al dolor por la trágica noticia. Así, la alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca se mostró «muy triste» por la pérdida de Jorge y mandó «un abrazo enorme a su familia y compañeros». Por su parte, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, se mostró «consternado» y envió «todo mi cariño para la familia y amigos de Jorge Casado».

El Real Zaragoza estudia ahora extender el recuerdo del malogrado canterano durante toda la semana. De este modo, el club ya ha obtenido la autorización de LaLiga para guardar un minuto de silencio en memoria de Jorge antes del encuentro que le medirá el domingo (21.00 horas) al Deportivo en el Ibercaja Estadio. Del mismo modo, los jugadores zaragocistas portarán un brazalete negro en señal de luto, aunque desde el club aragonés se están estudiando otras actuaciones que también podrían llevarse a cabo.