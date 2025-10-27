Estremecedor minuto de silencio del Real Zaragoza por la muerte de su jugador cadete Jorge Casado
El primer equipo suspende el entrenamiento y solo salta al campo para recordar al canterano fallecido
El Real Zaragoza ha guardado un minuto de silencio en el campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva en memoria de Jorge Casado, el jugador del Cadete A que ha fallecido en la madrugada del este lunes a los 15 años.
El capitán Francho Serrano ha depositado en el suelo la camiseta del canterano fallecido en un acto que ha contado con la presencia del director deportivo Txema Indias, el secretario técnico Antonio Acosta y el resto de los trabajadores de la Ciudad Deportiva.
El primer equipo ha cancelado, por este motivo, ha cancelado la sesión que estaba programada a las 13.30 horas y se ha reunido en torno al centro del campo para recordar al futbolista, cuyo fallecimiento ha causado una profunda consternación en el club, así como en el fútbol español.
- El Real Zaragoza anuncia la llegada de Rubén Sellés para su banquillo: 'Confío en sacarlo adelante, por eso estoy aquí
- El Real Zaragoza da un paso adelante insuficiente en el debut de Sellés (1-0)
- El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
- El órdago a la grande de Txema Indias con Rubén Sellés y todo lo que el Real Zaragoza se juega en el envite
- El cambio en la situación de Bakis. Un tren inesperado con Sellés
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol