Estremecedor minuto de silencio del Real Zaragoza por la muerte de su jugador cadete Jorge Casado

El primer equipo suspende el entrenamiento y solo salta al campo para recordar al canterano fallecido

Vídeo | Minuto de silencio en el entrenamiento del Real Zaragoza por el fallecimiento de Jorge Casado

Jaime Galindo

Jorge Oto

Zaragoza

El Real Zaragoza ha guardado un minuto de silencio en el campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva en memoria de Jorge Casado, el jugador del Cadete A que ha fallecido en la madrugada del este lunes a los 15 años.

El capitán Francho Serrano ha depositado en el suelo la camiseta del canterano fallecido en un acto que ha contado con la presencia del director deportivo Txema Indias, el secretario técnico Antonio Acosta y el resto de los trabajadores de la Ciudad Deportiva.

Plantilla y cuerpo técnico del primer equipo, durante el minuto de silencio en el centro del campo de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / JAIME GALINDO

El primer equipo ha cancelado, por este motivo, ha cancelado la sesión que estaba programada a las 13.30 horas y se ha reunido en torno al centro del campo para recordar al futbolista, cuyo fallecimiento ha causado una profunda consternación en el club, así como en el fútbol español.

