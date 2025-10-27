Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años

Jorge Casado, jugador de 15 años que pertenecía a la plantilla del cadete A del Real Zaragoza, ha fallecido con tan solo 15 años, según ha anunciado el club aragonés a través de un comunicado en el que decreta un día de luto oficial y la paralización de la actividad en la Ciudad Deportiva. Asimismo, el primer equipo guardará un minuto de silencio antes del entrenamiento, programado a las 13.30 horas de este lunes en las instalaciones de la Carretera de Valencia.

"Jorge, socio zaragocista desde niño, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irrempazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza", indica el club en un comunicado en el que muestra la consternación por el trágico desenlace. "La Ciudad Deportiva, devastada ante la trágica noticia, paralizará por completo su actividad", subraya antes de mostrar sus condolencias a la familia. "Consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge".