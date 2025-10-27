Esto ocurrió en el rifirrafe entre Sellés y Borja tras el Sporting-RealZaragoza

Llamó la atención al final del partido entre el Sporting de Gijón y el Real Zaragoza que los dos entrenadores, Borja Jiménez y Rubén Sellés, se encarasen y tuvieran una discusión de unos segundos sobre el césped antes de retirarse a los vestuarios. Fue una charla muy breve, un rifirrafe más producto de los nervios del final del partido, con el Sporting tratando de conservar el triunfo, lo que logró, con un jugador menos y el Zaragoza buscando sumar al menos un punto, que de otra cosa.

Borja le recrimó a Sellés que en las dos jugadas en los que había sufrido un jugador del Zaragoza una lesión, la de Radovanovic al final de la primera parte, en el minuto 39, y la de Tachi ya en la segunda mitad, en el 60, el portero zaragocista, Adrián, se quedara tendido en el césped como si notara molestias porque eso obliga al colegiado a parar el partido y después siguiera jugando el arquero sin problemas, ya que terminó el partido. Eso, en el banquillo del Sporting se consideró un gesto antideportivo y eso fue lo que le reprochó el entrenador abulense al valenciano, con el delegado del club rojiblanco, Mario Cotelo, separando a ambos, aunque la cosa solo quedó ahí y no pasó nada más.

De hecho, en los vestuarios, ambos entrenadores estuvieron hablando durante mucho tiempo tras el partido, teniendo en cuenta que a Borja le llevó al Leganés Txema Indias y que ahora es el director deportivo de Sellés en el Zaragoza y no hubo ya ninguna polémica más allá de ese pequeño rifirrafe tras el choque que sí captaron las cámaras, pero que se quedó solo en una anécdota.