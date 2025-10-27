Radovanovic sufre una lesión en el aductor y estará unas tres semanas de baja

El propio Rubén Sellés ya dio por muy factible la rotura de fibras de Aleksandar Radovanovic tras el duelo del Real Zaragoza ante el Sporting de Gijón, sin especificar la zona, y las primeras pruebas médicas ya han revelado que sufre una lesión muscular, una rotura parcial, en el aductor y que estará unas tres semanas de baja. No es el grupo muscular más preocupante (hubiera sido peor en el cuádriceps o en el sóleo), pero en todo caso una rotura siempre requiere de unos plazos, que en el caso del central serbio le dejarán fuera de los duelos ante el Deportivo, el Granada y el Huesca, como mínimo.

Radovanovic se tuvo que retirar en el minuto 39 del partido en El Molinón y tras el choque Sellés ya aclaró que la dolencia "es similar a lo que ha pasado con Otero (que se marchó lesionado, en ese caso en el isquio), ya que notó algo". Las pruebas confirman que ese algo es un rotura parcial a la espera del parte definitivo del club al respecto.

Mentras, Sellés estará muy pendiente de la evolución de Tachi, que tuvo que dejar el partido en la segunda parte, como Valery, aunque en ambos casos se trataría de fatiga muscular, la del central en concreto en el gemelo izquierdo. Mientras, para el partido ante el Deportivo son bajas seguras Keidi Bare y Paulino, el primero por la operación de apendicitis que tuvo hace diez días, y el segundo por la lesión muscular en el isquio que sufrió a principios de octubre y que ya le ha dejado fuera ante el Córdoba, el Almería, la Cultural y el Sporting.

La semana pasada Paulino se dejó ver en una sesión y parecía ya estar casi recuperado de esa lesión, en la recta final, pero en los últimos días antes de jugar contra el Sporting ya regresó al gimnasio y a estar al margen, por lo que podría haber recaído aunque nada se ha confirmado por parte del club. Paul cumplirá ante el Deportivo el tercer partido de sanción (el segundo será ante el Mutilvera el miércoles) por romper la pantalla del VAR y ser expulsado ante la Cultural y Juan Sebastián sí que vuelve tras su castigo por la roja ante el conjunto leonés.