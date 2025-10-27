Zapater puede retirarse con un título de Liga, Ottawa llega a la final de la Premier canadiense

El final de la carrera como jugador de Alberto Zapater ya tiene fecha definitiva, ya que será el 9 de noviembre en el TD Place donde juega el Atlético Ottawa después de que el equipo del ejeano derrotara en el playoff al Forge FC, que acabó la Liga como primero, y se metiera en la final, a la espera ahora de conocer a su rival. El exjugador del Real Zaragoza salió en los últimos minutos de ese duelo, en el descuento, para ayudar a ese triunfo que pone en la final al conjunto de la capital canadiense.

En Canada la Liga es a cuatro vueltas, con playoff posterior y en cuartos se miden el primero y el segundo y el Ottawa, que acabó el torneo en segunda posición, dio el golpe de mano ayer y espera rival para luchar por el título. El Forge jugará las semifinales ante el Cavalry, que derrotó al York United.

Fue un partido intenso en el que el club de fútbol con sede en Ottawa jugó como visitante en el Hamilton Stadium en Hamilton y derrotó al Forge por 1-2. David Choinière marcó un gol a los 23 minutos de partido para ser el 1-0. El Atlético Ottawa respondió primero pasada la media hora con un tanto de Gabriel Antinoro para empatar el partido, y luego con otro de Samuel Salter, este ya en la segunda parte. Zapater saltó al campo en el minuto 89 y vio una amarilla en el descuento por perder de tiempo.

Zapater, que es capitán en el Ottawa, podría decir adiós levantando un título de Liga después de una carrera larga de más de 20 años y donde su único título en clubs fue la Supercopa con el Zaragoza en 2004 cuando debutó. El ejeano, en total, ha disputado más de 600 partidos en su carrera (607 en diferentes clubs), 422 en el Zaragoza, una historia forjada en el conjunto blanquillo, desde donde vistió de internacional sub-21 y fue al Mundial sub-20 en 2005, donde cayó ante la Argentina de Messi en cuartos. Logró el ascenso en junio de 2009, firmó por el Genoa italiano por 4,5 millones de euros, pero dejando al Zaragoza de nuevo en la élite y como capitán.

Sporting Club de Portugal y Lokomotiv de Moscú fueron sus siguientes pasos y una lesión de espalda, en las hernias discales, con problemas anteriores en los aductores, en el equipo ruso le estuvo a un paso de retirar del fútbol y provocó la rescisión de su contrato tras dos años durísimos para el jugador. Volvió en 2016 y estuvo hasta 2023, cuando se marchó a un Ottawa que en 2022 ganó el título de la temporada regular, pero que aún no ha logrado el de Liga tras su fundación en 2020 y siendo un club franquicia del Atlético desde entonces.