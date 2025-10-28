El adiós emocionado de sus compañeros a Jorge Casado: "Era solidario y muy honesto"

El mundo del fútbol sigue conmocionado por el fallecimiento del joven de 15 años Jorge Casado, canterano del Real Zaragoza. Una gran cantidad de clubs y personalidades del mundo del deporte mostraron ayer sus condolencias en diversos comunicados a través de sus respectivas redes sociales tras conocer la triste noticia. A este respecto, el primer equipo del Real Zaragoza y otros de distintas categorías del club cancelaron las sesiones de entrenamiento previstas para la jornada de este lunes y guardaron un emotivo minuto de silencio por el joven jugador.

Los más allegados a Jorge en la parcela deportiva, jugadores, entrenadores y seleccionadores, dan fe de su buena actitud ante la vida y ante el deporte y se acuerdan con mucho cariño y mucha emoción de su compañero. En este sentido, algunos de sus seleccionadores de la Federación Aragonesa de Fútbol expresan su total admiración por los valores y la forma de ser dl jugador.

Chema Ezpeleta, actual técnico de la selección aragonesa sub-16, conocía bien a Jorge por la larga trayectoria del jugador en las convocatorias de la federación: “Es un chico que ha estado en dinámica de selección desde alevines”. Según explica Ezpeleta, pese a llevar tan solo un año con edad para la categoría sub-16, Jorge Casado estaba completamente integrado entre sus compañeros y era “muy querido en el vestuario”.

Para el seleccionador, Jorge era, antes que nada, “un buen deportista con todo lo que eso conlleva”, incluyendo, relata, valores como el respeto: “Era solidario y muy honesto. Competitivo, pero siempre desde el respeto”. De hecho, aunque el joven canterano estaba recuperándose de un esguince, seguía apoyando al máximo a su equipo: “Estaba interesado en acreditarse para poder estar animando con nosotros. Él era uno más”.

En este sentido, afirma Chema que los compañeros de Jorge han sido los primeros en lamentar la triste noticia: “Nos juntamos ayer. El vestuario está bastante tocado”. Aun así, confía en recordar todo lo positivo del jugador: “Ahora nos toca levantarnos del golpe. Hay que quedarse con la alegría y el carisma que mostraba”.

Otro de los seleccionadores con los que Jorge Casado compartió vestuario es Javier ‘Javo’ López, con el que coincidió en al menos cuatro de las últimas cinco temporadas: “Desde la sub-12, que venía a los entrenamientos. Luego, en la sub-14, quedamos terceros de España, y en la sub-16 yo acompañaba a Chema en los entrenamientos”, indica. El que fuera seleccionador de Aragón guarda un recuerdo muy similar del jugador: “El recuerdo que tengo yo es que es muy buen chaval. Con mucha energía y mucha alegría”.

Como seleccionador, ‘Javo’ solo tenía la oportunidad de coincidir con Jorge un día a la semana y no con más asiduidad como sí ocurre en el club. Sin embargo, López reconoce que, dado ese carácter tan reconocible, “daba gusto entrenar con él”. Además, no solo repara en el tiempo compartido en entrenamientos, sino también en torneos: “Lo deportivo es lo de menos, pero era muy competitivo. Uno de los jugadores más destacados de su quinta”.