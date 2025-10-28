Ya hay fecha, hora y un plan de acción para la concentración zaragocista de protesta: "Estamos hartos"

De las palabras a los hechos. Tras emitir sendos comunicados de protesta, la Federación de Peñas del Real Zaragoza y la Grada Gol de Pie han lanzado una convocatoria a través de sus redes sociales para todo aquel zaragocista que quiera manifestarse por la situación actual del club. La quedada será el próximo domingo día 2 de noviembre a las 19.00 horas a las puertas del Ibercaja Estadio.

Con el lema Estamos hartos, las organizaciones citan a la afición dos horas antes del encuentro ante el Deportivo de la Coruña delante de la Fan Zone, al lado del lugar por el que entran los jugadores al campo, que el club ha inaugurado este año. "Zaragocistas, os esperamos el domingo para devolverle la dignidad al Real Zaragoza. Ni siglas, ni medallas. Ante todo, Zaragoza", reza la publicación.

Se van a repartir chubasqueros amarillos para todos aquellos que acudan y se pide a los presentes que entren al estadio a partir del minuto 10. Además, se anima a realizar cánticos en contra la directiva y, en cambio, animar a los futbolistas.

Esta concentración, que también se ha promovido a través de grupos en canales de comunicación como WhatsApp o Telegram, llega tras la deriva que el equipo ha protagonizado en los últimos años y que le ha llevado a ser colista de Segunda División. Una situación que puede provocar, si nadie lo remedia, que el equipo aragonés abandone el fútbol profesional a final de temporada. Algo que el zaragocismo quiere evitar a toda costa y por ello ha decidido juntarse para pedir un cambio.