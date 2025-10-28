El Real Zaragoza no tiene que pagar más en la cesión de Andrada si no llega a un mínimo de partidos

Decidió Rubén Sellés darle de nuevo la portería a Adrián Rodríguez y dejar en el banquillo en El Molinón a Esteban Andrada en el estreno del entrenador valenciano después de los nueve goles que sumaba el portero argentino en los dos últimos partidos, cuatro del Almería, donde salvó con buenas intervenciones algunos más, y cinco de la Cultural, que jugó con dos futbolistas más toda la segunda parte, una decisión valiente del nuevo míster, ya que los relevos bajo palos siempre implican una decisión mayor que cualquier otro, pero que en todo caso no tenía una cortapisa en el apartado económico. En la cesión desde Rayados de Monterrey del arquero, rubricada en el último día del mercado de verano, el 1 de septiembre, no hay ningún aumento de la cantidad que el Real Zaragoza asume si no alcanza un número mínimo de encuentros.

Andrada ha llegado al Zaragoza con una cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, de 1,5 millones de dólares, y el club mexicano asume más de tres cuartas partes de la ficha del portero, que en Monterrey supera los dos millones de dólares, según algunas fuentes. Las condiciones del préstamo del arquero son muy ventajosas para el Zaragoza, pero en no pocas ocasiones cuando un clubcede a un jugador y asume una parte elevada de su salario exige que llegue a un número de partidos (o si juega más encuentros la cantidad que asume de la ficha el equipo de destino es menor), algo que no sucede con Andrada, un arquero de primer nivel, internacional con Argentina y que en el Zaragoza ha dado a los 34 años su salto a Europa.

A Andrada le queda contrato con el conjunto mexicano hasta 2027 y Rayados quería asegurarse esa opción de compra si sube o que juegue y que esté en el escaparate para un traspaso, teniendo en cuenta que al conjunto azteca llegó abonando 6 millones de dólares en 2021 procedente de Boca Juniors.

Andrada fichó por el Zaragoza por una conjunción de factores, ya que el club tanteó con Monterrey la operación en julio y era inviable, además de que el portero iba a pasar por el quirófano por una bursitis en el codo tras ser uno de los mejores de Rayados en el Mundial de Clubes. Su frustrado traspaso este agosto al Al Najma saudí y el giro en la llegada de Dani Cárdenas al club aragonés cedido por el Rayo propiciaron que la operación se hiciera de forma vertiginosa el 31 de agosto y se cerrara un día después, con la idea de que Andrada llegara al Zaragoza a ocupar un rol principal, a ser el portero titular.

Adrián, cedido por el Alavés sin opción de compra, arribó a mediados de agosto y comenzó la Liga como titular mientras el Zaragoza apuraba el mercado ya sin Poussin, que se marchó a la Ligue 2 de Francia, al Red Star, y buscando completar su arco. El portero balear tuvo buenas actuaciones ante Sanse, Andorra, pese a los tres goles, Castellón y dejó en el banquillo a un recién llegado Andrada ante el Valladolid lo mismo que ante el Albacete y el Ceuta para que el relevo bajo palos, esperable por las circunstancias en las que llegaron los dos arqueros, pero no motivado por un mal nivel de Adrián, al contrario, se diera en la visita al Mirandés en Vitoria logrando con Andrada bajo palos la única vitoria hasta el momento.

Gabi lo mantuvo al argentino ante el Córdoba y frente al Almería, lo mismo que Larraz frente a la Cultural, encajando Andrada 10 dianas en cuatro choques por las siete que llevaba Adrián en seis duelos. El meta balear encajó una más en Gijón, donde retornó al once en la primera decisión vital de Sellés, pero que en ningún caso estuvo condicionada por un factor económico.