Rubén Sellés: "¿Tirar la Copa? Es una oportunidad para que los jugadores me digan... 'aquí estoy'"

El de la unidad no es un mensaje nuevo, pero es el que ha trasladado Rubén Sellés en la previa del duelo ante la Mutilvera. Es una obviedad decir que lo importante para el equipo aragonés es la Liga, pero el técnico no está dispuesto a tirar la Copa del Rey y ha asegurado que no le molesta una competición que va a servirle como campo de pruebas y espera que para algo más.

Tras su primera semana en Zaragoza, el valenciano hizo un pequeño balance de la situación que se ha encontrado tras su llegada al colista de Segunda División. "Vine con una idea clara de que en esta situación hay cosas que puedes esperar que no son buenas. Hay que darle toda la normalidad que se le puede dar a la situación, no vamos a salir siendo tremendistas. El vestuario me sorprendió para bien, puedes esperar un vestuario más dividido... todos están implicados en lo que queremos hacer", reflexionó un Sellés que apeló a alimentar el vínculo que pueda revertir el dramático escenario: "Lo tenemos que sacar nosotros, con la ayuda de la prensa, de la afición... He visto gente dispuesta a darlo todo por el equipo, necesitamos ese apoyo. Tenemos que estar todos a una, tener una evolución para ser más dinámicos. Si logramos eso, va a ser difícil que el que venga pueda batirnos. Tenemos mucho por hacer juntos. Quiero que la gente se enganche y que lo hagamos juntos".

El primer paso para conseguirlo quiere darlo en entrenador en Navarra. "Cuando no consigues lo que quieres el fin de semana quieres volver a competir. Tenemos una gran oportunidad para seguir creciendo. En el entrenamiento podemos plantear situaciones, pero crecemos en la competición. Estamos encantados de tener partido de Copa", valoró Sellés, que anunció cambios en el once: "Sacaremos un equipo competitivo, pero vamos a rotar. Quiero ver jugadores que vimos poco o no vimos. Hay jugadores que saben que tendrán la oportunidad de decirle al míster...'aquí estoy y quierpo seguir jugando'".

Lesionados y el rival

Con respecto a la enfermería, el valenciano descartó a Radovanonic, Tachi y Valery, aunque sus situaciones son diferentes. "De Rado y Tachi, que pueden tener lesiones más complejas, no tenemos el resultado de las pruebas. Con Valery es diferente, fueron molestias, está evolucionando bien y no contaremos con él mañana, pero esperamos para el fin de semana", explicó. El que también puede llegar al duelo ante el Deportivo es Paulino, que ha entrenado con el grupo hoy. Como novedades en la convocatoria para la Copa, el entrenador del Real Zaragoza apuntó que Álex Gomes y Hugo Barrachina vendrán con nosotros".

Con respecto al rival, la Mutilvera, Sellés dijo que "hemos hecho sesión de vídeos y hemos preparado el partido como si fuera de Liga. Hemos visto el equipo cómo juegan, las dinámicas, y hemos preparado un plan de partido para ser competitivos", valoró. Porque, aunque sea ante un rival menor, el Zaragoza necesita saber que se siente ganando: "Las victorias ayudan a consolidar cosas. Vamos a pelear mañana, vamos a intentar llevarnos la victoria y luego veremos la semana que viene. Cuando puedas recuperar esa sensación, te va a ayudar. Vamos a ir mañana, a ser lo que queremos ser, a competir y pasar y luego gestionaremos lo que tenga que ser".