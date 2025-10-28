La Segunda no pierde de vista la buena temporada del exzaragocista Clemente

Después de su año de cesión en el Real Zaragoza en la temporada pasada la realidad ha cambiado mucho para Clemente en Las Palmas. No tuvo opciones de quedarse en su regreso al conjunto zaragocista, de cuya cantera salió, pero con el conjunto canario de regreso a Segunda tras su descenso y Luis García de entrenador ha encontrado su sitio, siendo fijo para el técnico y ofreciendo una mejor versión que no esá pasando desapercibida. Acaba contrato en junio de 2026 y algunos clubs importamtes de Segunda, como Deportivo y Almería, ya han preguntado por él, además de manejar alguna opción del extranjero, de Polonia en concreto, si bien el jugador prefiere seguir en España.

Desde hace unas semanas se ha abierto con Las Palmas el proceso para renovar su contrato y ampliarlo hasta 2029, por tres años más de lo que tiene firmado. Sin embargo, aunque las posiciones no están alejadas, ni mucho menos, no hay acuerdo, aunque la voluntad del jugador es alcanzarlo porque considera la mejor opción para seguir su carrera. Pero todavía no se ha cerrado esa renovación, en un proceso al que le faltan pasos que dar por parte de la entidad amarilla mientras el jugador es uno de los indiscutibles en el once de Luis García, ya siempre de lateral zurdo teniendo en cuenta que en los últimos años ha combinado esa posición con la de central.

Clemente, tras una primera temporada irregular en Las Palmas en la 22-23 después de salir del Zaragoza, en la 23-24 estuvo cedido en el Racing de Ferrol, sin terminar de asentarse en el cuadro gallego, y en el curso pasado y como petición expresa de Víctor Fernández llegó a préstamo sin opción de compra al equipo zaragocista, con 20 partidos de Liga, 15 de ellos de titular (1.316 minutos), con más minutos como lateral zurdo que de central. Sin embargo, al acabar esa cesión y con solo un año de contrato más en Las Palmas el club aragonés ni se planteó su continuidad y regresó al equipo amarillo, donde ya es fijo.

Suma nueve partidos de Liga (795 minutos en 11 jornadas), todos de inicio y todos en el costado izquierdo de la zaga, donde está muy por delante en la consideración para el puesto de Cristian Gutiérrez. Se perdió los duelos ante el Almería y el Leganés por un golpe en la rodilla después de ser indiscutible en las cinco primeras jornadas y con un gol casi maradoniano ante el Córdoba y volviendo a ver puerta ante el Eibar. "Estoy muy contento por Enrique Clemente. Las dos cesiones que ha tenido le ha mejorado para actuar en contextos diferentes, con su forma de jugar y entender el fútbol. Encuentra el pase donde otros se ponen nerviosos. Le animo a que siga creciendo porque tiene muchísimo por delante”, aseguró Luis García sobre el zaragozano la semana pasada.

Clemente, de 26 años, llegó a ser internacional sub-21, subió al primer equipo zaragocista a principios de la temporada 19-20, y antes, cuando se lesionó en la rodilla jugando con el Deportivo Aragón en octubre del 2018, se le hizo contrato con el Zaragoza, al que llegó en alevines para convertirse en uno de los jugadores emblema de la entidad en su cantera, rechazando durante años el interés de clubs importantes para ficharlo. Sin embargo, no se llegó a consolidar en el primer equipo con cesiones al Logroñés y de media temporada al Sanse en la 21-22 antes de salir con la carta de libertad rumbo a Las Palmas en el verano de 2022.