Andrada se gana otra ronda. Las puntuaciones del Mutilvera-Real Zaragoza

EL MEJOR: Andrada

Seguro |7| Sus paradas evitaron mayores sofocos. Atento y sobrio.

Juan Sebastián | 5 |

Incisivo. Casi mejor en ataque que en defensa. Marcó el gol dedicado a Jorge Casado.

Kosa | 3 |

Reincidente. Horroroso con el balón y lento en los giros y a la espalda.

Gomes | 5 |

Atento. El canterano acusó los nervios del debut al principio pero luego mejoró.

Pomares | 4 |

Insuficiente. Aporta demasiado poco en ataque y menos de lo que debe atrás.

Moya | 4 |

Blando. Pasó de puntillas. Mostró su calidad en el tercer gol pero solo a cuentagotas.

Francho | 5 |

Trabajador. Buen despliegue e incesante labor. De más a menos en acierto.

Moyano | 3 |

Desaparecido. Ni rastro del que era. Lento, mal con balón y peor en la recuperación.

Pinilla | 5 |

Descolocado. No es en la derecha donde mejor rinde, aun así, no lo hizo mal.

Bazdar | 5 |

Activo. Se le vio activo, con ganas de fútbol, aunque a veces descolocado.

Kodro | 6|

Rematador. Si le ponen balones, alguna mete. Es delantero rematador.

Aguirregabiria (5): Sufridor.

Bakis (6): Implicado.

Barrachina (5): Reubicado.

Pau Sans (5): Gris.

Insua (6): Sereno.