Andrada se gana otra ronda. Las puntuaciones del Mutilvera-Real Zaragoza
El portero argentino evitó males mayores a un Zaragoza ramplón con demasiados jugadores lejos de una versión aceptable
EL MEJOR: Andrada
Seguro |7| Sus paradas evitaron mayores sofocos. Atento y sobrio.
Juan Sebastián | 5 |
Incisivo. Casi mejor en ataque que en defensa. Marcó el gol dedicado a Jorge Casado.
Kosa | 3 |
Reincidente. Horroroso con el balón y lento en los giros y a la espalda.
Gomes | 5 |
Atento. El canterano acusó los nervios del debut al principio pero luego mejoró.
Pomares | 4 |
Insuficiente. Aporta demasiado poco en ataque y menos de lo que debe atrás.
Moya | 4 |
Blando. Pasó de puntillas. Mostró su calidad en el tercer gol pero solo a cuentagotas.
Francho | 5 |
Trabajador. Buen despliegue e incesante labor. De más a menos en acierto.
Moyano | 3 |
Desaparecido. Ni rastro del que era. Lento, mal con balón y peor en la recuperación.
Pinilla | 5 |
Descolocado. No es en la derecha donde mejor rinde, aun así, no lo hizo mal.
Bazdar | 5 |
Activo. Se le vio activo, con ganas de fútbol, aunque a veces descolocado.
Kodro | 6|
Rematador. Si le ponen balones, alguna mete. Es delantero rematador.
Aguirregabiria (5): Sufridor.
Bakis (6): Implicado.
Barrachina (5): Reubicado.
Pau Sans (5): Gris.
Insua (6): Sereno.
