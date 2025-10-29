La contracrónica del Mutilvera-Real Zaragoza. Una vitamina demasiado irregular

Ganar es complicado en cualquier escenario y el Real Zaragoza, el mismo equipo que solo ha sido capaz de sumar un botín en 11 partidos en Liga, cambió su triste devenir con un triunfo en el Valle de Aranguren que le sirve para al menos cambiar el paso de su gris caminar, aunque sea ante una Mutilvera que vive en los bajos fondos de Segunda RFEF y que le hizo mucho daño en forma de ocasiones que dieron trabajo sin descanso a Andrada, uno de los destacados, pocos, que hubo en esta cita copera que dio más vitamina en forma de marcador que del fútbol que necesita el proceso recién iniciado por Rubén Sellés, que ya sabe lo que es ganar en el Zaragoza tras estrenarse con una derrota en Gijón ante el Sporting.

Vaya por delante que esa victoria tiene su valor anímico en un partido donde había mucho que perder con un tropiezo que sin duda hubiera golpeado la ya rota moral y poco que ganar porque superar a la Mutilvera era obligado para entrar en el bombo de la segunda ronda que se abrirá el 11 de noviembre para unos partidos que serán entre el 2 y el 4 de diciembre. Cumplido el expediente, el triunfo tuvo pocas buenas noticias, más allá del buen partido de Andrada, que paró un buen número de ocasiones del rival (De Bujanda, de Xabier y Eloi Goñi, de Goicoetxea....) y hasta vio un disparo muy pegado al palo de Tellechea al final y otro de Bujanda al inicio del duelo. Y cuando el portero es el mejor de un equipo ante un enemigo tan inferior es muy mala referencia para este Zaragoza, que apenas dio pasos convincentes en su fútbol. Por no decir ninguno.

El partido volvió a señalar el nivel de Kosa de central, de nuevo flojo, o el mal momento permanente de Toni Moya, mientras que tuvo pocas cosas destacadas en el Zaragoza

No estaba la noche, es verdad, para dar demasiados, por el césped artificial y por la lluvia que aumentó con el paso de los minutos para convertirse en diluvio, pero se esperaban más cosas, algunas reivindicaciones, que apenas llegaron. No lo hizo la de Kosa, que sigue tan perdido como el curso pasado y muy flojo en todos aspectos, ni la de Toni Moya, muy poco presente, o Sebas Moyano, que ha perdido todo el duende que insinuó al llegar...

El sorteo, el 11 de noviembre y en dos bombos El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey no ha sido anunciado oficialmente, pero en principio será el martes 11 de noviembre en Las Rozas para una ronda que de nuevo tendrá un sorteo por proximidad geográfica, pero sería solo en dos grupos y no en cuatro como fue el primero. La ronda se disputará entre el martes 2 de diciembre y el jueves 4 y en ella tampoco entrarán todavía los 4 equipos que participan en la Supercopa (Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético), que lo harán en la siguiente, en dieciseisavos.

Bazdar y el retorno de Bakis

El Zaragoza vio los debuts de Barrachina y Ale Gomes, al que le señalaron un penalti que no lo pareció, Pinilla solo dejó amagos en la banda derecha, que no es su sitio, Kodro vio puerta tras un choque gris arriba, Bazdar puso el centro del primer autogol y fue clave en el 0-2, dos buenos detalles, bien definido por Juan Sebastián, Bakis jugó tras mucho tiempo 45 minutos y hasta rozó marcar en un disparo y en un mal anulado fuera de juego.

Poca cosa más dejó el partido, donde los automatismos que se vieron en la primera parte en Gijón desaparecieron y el Zaragoza, cuando tuvo que atacar en estático a un equipo metido atrás como la Mutilvera demostró que sufre más que de lo lindo, un hándicap de necesaria modificación en enero, con fichajes, pero que Sellés va a tener que improvisar una mejora hasta esa fecha, porque a este Zaragoza darle el balón es una invitación a sus peores pesadillas. Y lo mismo da que esté enfrente un equipo como el Sporting con 10 que un rival que malvive dos categorías por abajo.

El Zaragoza cumplió el expediente y se marchó recuperando el sabor de la victoria. Era lo mínimo y eso llegó, pero la victoria no deja muchas luces porque las siguen tapando en demasía las sombras de este equipo colista.