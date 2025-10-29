Las gotitas de 'eau de parfum' de Bazdar y el olvidado aroma del triunfo en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza consiguió frente a la Mutilvera la segunda victoria oficial de la temporada en la primera ronda de la Copa del Rey. Fue un 29 de octubre, que ya ha llovido desde que el circo, nunca mejor dicho por todo lo que está sucediendo este año, comenzó la función. A la duodécima llegó la segunda contra un Segunda RFEF. Ganar nunca está de más y menos cuando el equipo ha convertido el triunfo en una costumbre inhabitual.

Al Real Zaragoza le hacía falta ganar aunque fuera en uno de esos partidos en los que los goles ni se celebran. No hay lugar para grandes alegrías pero sí espacio para alimentar la confianza, tan dañada por la sucesión de malos resultados en la Liga. A la Mutilvera la tumbaron propia puerta, que volvió por sus fueros como antaño, y un tanto de Juan Sebastián llegando hasta la zona de remate y golpeando a la escuadra por el palo del portero. El canterano estuvo incisivo por su costado en los 45 minutos que disputó: combinó bien con Francho, Pinilla y Bazdar. En la segunda mitad, Kodro puso la guinda en una acción fabulosa, iniciada con un excelente pase al espacio de Toni Moya, qué pena que no dé casi nunca todo lo que tiene, un gran centro de Pau Sans y un remate certero de Kenan, al que también le vendrá bien.

El partido dejó el triunfo y la clasificación para la segunda ronda del Real Zaragoza. Es una buena noticia. Perder hubiera sido catastrófico y habría aumentado la fragilidad mental en un grupo de jugadores cuyo ánimo ya anda por los suelos. Era un día para no tontear y para esforzarse por hacer lo correcto.

Bazdar hizo lo que debía. Mientras estuvo en el césped, la primera parte, que luego Rubén Sellés lo reservó mientras saboreaba la primera victoria oficial de su era, el bosnio dejó esas gotitas de clase, de 'eau de parfum' que es capaz de diseminar por el campo. Indudablemente, Bazdar tiene calidad, creatividad con el balón en los pies y visión panorámica de juego. Tiene más de lo que ha dado en los últimos meses, que es prácticamente nada. En él desespera su incapacidad para ser constante y su manera ausente de estar presente.

Ante la Mutilvera, Samed tocó el balón con mucho tacto. Puso un estupendo centro en el 0-1 que acabó en gol en propia meta. Le creó el espacio a Juan Sebastián en el 0-2 con un toque sutil y protagonizó alguna otra acción señorial. Contra un Segunda RFEF, pero de facto. Nunca está de más. El encuentro sirvió para la presentación en sociedad de Ale Gomes, para que Pinilla tuviera sus minutos por la derecha y para que Kosa hiciera algunas de sus cosas. Andrada sobresalió. La mala señalización de un fuera de juego le birló a Bakis un mano a mano con el que podría haber celebrado su primer gol con la camiseta del Real Zaragoza.