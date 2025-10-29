Limpian pintadas de 'Puta Zaragoza' y 'Puta Aragón' del campo de la Mutilvera antes del partido contra el Real Zaragoza

El campo de la Mutilvera, rival del Real Zaragoza este miércoles en la Copa del Rey, ha amanecido con diversas pintadas ofensivas contra la ciudad, Aragón y el Ligallo, el grupo ultra del conjunto aragonés. Los empleados del estadio Valle de Aranguren las han limpiado en la jornada de hoy, tal y como mostró RTVE Navarra.

En una de las esquinas se pueden leer 'Puta Zaragoza' y 'Puta Aragón', otra en una valla publicitaria 'Para el córner puta zgz' acompañado de una esvástica nazi tachada y, en otra similar en otra zona del campo, otro mensaje en contra del Ligallo Fondo Norte, grupo ultra del Real Zaragoza contrario a Indar Gorri, el de Osasuna. Hay que recordar que Mutilva está junto a Pamplona. Además, también hubo pintadas en favor de Palestina.

Además, ha habido cierta polémica ya que la Mutilvera anunció que la venta de entradas sería exclusivamente para "jugadores, entrenadores y socios del club", por lo que no habrá aficionados del Real Zaragoza en las gradas, lo que ha generado malestar entre la afición blanquilla.