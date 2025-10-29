Saidu, baja de última hora en el Zaragoza por una lesión de tobillo

Finalmente, Yussif Saidu, que iba a ser titular en el partido de Copa que mide al Real Zaragoza con la Mutilvera en tierras navarras, se queda fuera del equipo y de la convocatoria debido a un problema en uno de sus tobillos.

El jugador se ha resentido durante el calentamiento previo al encuentro y ha sentido dolor en la zona afectada, lo que le ha llevado a comunicar al cuerpo técnico que no estaba en condiciones de jugar. De este modo, su puesto en la alineación lo ocupa Francho, mientras que el tercer portero, Calavia, entra en la convocatoria tras haber sido inicialmente el descartado.

De este modo, Saidu se añade a la amplia lista de inquilinos de la enfermería integrada por los lesionados Radovanovic, Insua, Tasende, Keidi Bare, Paulino y Valery.