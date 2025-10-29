Saidu, baja de última hora en el Zaragoza por una lesión de tobillo
El ghanés se resiente durante el calentamiento previo al partido ante la Mutilvera y sale de la convocatoria para dejar su puesto en el once a Francho
Finalmente, Yussif Saidu, que iba a ser titular en el partido de Copa que mide al Real Zaragoza con la Mutilvera en tierras navarras, se queda fuera del equipo y de la convocatoria debido a un problema en uno de sus tobillos.
El jugador se ha resentido durante el calentamiento previo al encuentro y ha sentido dolor en la zona afectada, lo que le ha llevado a comunicar al cuerpo técnico que no estaba en condiciones de jugar. De este modo, su puesto en la alineación lo ocupa Francho, mientras que el tercer portero, Calavia, entra en la convocatoria tras haber sido inicialmente el descartado.
De este modo, Saidu se añade a la amplia lista de inquilinos de la enfermería integrada por los lesionados Radovanovic, Insua, Tasende, Keidi Bare, Paulino y Valery.
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- El Real Zaragoza da un paso adelante insuficiente en el debut de Sellés (1-0)
- El cambio en la situación de Bakis. Un tren inesperado con Sellés
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol
- El libro de estilo de Rubén Sellés: así jugará el Real Zaragoza
- El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: 'Mínimo un Primera