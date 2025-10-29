Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Saidu, baja de última hora en el Zaragoza por una lesión de tobillo

El ghanés se resiente durante el calentamiento previo al partido ante la Mutilvera y sale de la convocatoria para dejar su puesto en el once a Francho

Saidu, durante un entrenamiento del Real Zaragoza.

Saidu, durante un entrenamiento del Real Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Zaragoza

Finalmente, Yussif Saidu, que iba a ser titular en el partido de Copa que mide al Real Zaragoza con la Mutilvera en tierras navarras, se queda fuera del equipo y de la convocatoria debido a un problema en uno de sus tobillos.

El jugador se ha resentido durante el calentamiento previo al encuentro y ha sentido dolor en la zona afectada, lo que le ha llevado a comunicar al cuerpo técnico que no estaba en condiciones de jugar. De este modo, su puesto en la alineación lo ocupa Francho, mientras que el tercer portero, Calavia, entra en la convocatoria tras haber sido inicialmente el descartado.

De este modo, Saidu se añade a la amplia lista de inquilinos de la enfermería integrada por los lesionados Radovanovic, Insua, Tasende, Keidi Bare, Paulino y Valery.

