Sellés: "La sensación de victoria le hacía falta al club"

Rubén Sellés prefirió quedarse con el valor del triunfo en la Copa ante la Mutilvera, de Segunda RFEF, por encima de las sensaciones y el camino para lograrlo. "Hemos intentado ser competitivos siempre y nos vamos con la sensación de la victoria que al club le hacía falta, la cogemos y a seguir trabajando para estar preparados el domingo", resumió el preparador valenciano tras lograr su primer triunfo en el Real Zaragoza y a la espera de empezar a preparar el duelo en Liga ante el Deportivo, el verdaderamente valioso en esta semana y crucial para ganar.

"Le doy importancia al partido, que sabemos que siempre son competidos y que hay equipos de mayor nivel que se quedan por el camino, que no se trata de intensidad o falta de concentración sino que los oponentes te hacen el partido que ellos quieren jugar. Tuvimos un enemigo que sabía a lo que jugaba y sabíamos que iba a ser difícil pasar", reflejó Sellés, que se quedó también con la posibilidad de "seguir viendo a los chicos y compitiendo con ellos", teniendo en cuenta que debutó en el banquillo del Zaragoza el pasado domingo en Gijón.

"Sabíamos que teníamos que esperar a ese gol, llegara como llegara, para romper con esa sequía de las últimas semanas en esa faceta", añadió Sellés sobre ese tanto de Roncal en propia meta que abrió el camino del pase a segunda ronda.