Tasende se queda fuera de la lista del Real Zaragoza para el partido de Copa por un golpe en el tobillo

La ausencia de Dani Tasende, que sufrió un golpe en el tobillo en el entrenamiento del martes, y la confirmación de la presencia de los canteranos Alejandro Gomes y Hugo Barrachina son las principales novedades de la lista de convocados diseñada por el técnico del Real Zaragoza, Rubén Sellés, para el partido de Copa ante la Mutilvera de este miércoles (19.00 horas).

En principio, la baja del lateral gallego responde a una medida preventiva de cara a no correr riesgos de cara a su presencia, el domingo, en el encuentro de Liga ante el Deportivo.

En la convocatoria, integrada por 23 futbolistas, no figuran los lesionados Tachi y Radovanovic, ambos pendientes de conocer el resultado de las pruebas médicas que deben evaluar la dolencia muscular sufrida en Gijón, así como Keidi Bare y Paulino, aún convalecientes de sus respectivos problemas físicos, si bien el cántabro podría estar disponible frente al Dépor. Valery, también por precaución como consecuencia de una pequeña elongación, se queda en Zaragoza junto al sancionado Paul Akouokou.

Así, Calavia acompaña como tercer portero a Adrián y Andrada mientras que la lista la completan los defensas Juan Sebastián, Pomares, Insua, Kosa y Aguirregabiria; los centrocampistas Moya, Francho, Guti, Saidu, Sebas Moyano, Cuenca, Pinilla y Pau Sans y los delanteros Kodro, Soberón, Bazdar, Bakis y Dani Gómez.