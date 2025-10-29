Tasende se queda fuera de la lista del Real Zaragoza para el partido de Copa por un golpe en el tobillo
Los centrales canteranos Gomes y Barrachina, principales novedades en una convocatoria sin los lesionados Tachi, Radovanovic, Keidi Bare, Valery y Paulino y el sancionado Paul
Santiago Valero
La ausencia de Dani Tasende, que sufrió un golpe en el tobillo en el entrenamiento del martes, y la confirmación de la presencia de los canteranos Alejandro Gomes y Hugo Barrachina son las principales novedades de la lista de convocados diseñada por el técnico del Real Zaragoza, Rubén Sellés, para el partido de Copa ante la Mutilvera de este miércoles (19.00 horas).
En principio, la baja del lateral gallego responde a una medida preventiva de cara a no correr riesgos de cara a su presencia, el domingo, en el encuentro de Liga ante el Deportivo.
En la convocatoria, integrada por 23 futbolistas, no figuran los lesionados Tachi y Radovanovic, ambos pendientes de conocer el resultado de las pruebas médicas que deben evaluar la dolencia muscular sufrida en Gijón, así como Keidi Bare y Paulino, aún convalecientes de sus respectivos problemas físicos, si bien el cántabro podría estar disponible frente al Dépor. Valery, también por precaución como consecuencia de una pequeña elongación, se queda en Zaragoza junto al sancionado Paul Akouokou.
Así, Calavia acompaña como tercer portero a Adrián y Andrada mientras que la lista la completan los defensas Juan Sebastián, Pomares, Insua, Kosa y Aguirregabiria; los centrocampistas Moya, Francho, Guti, Saidu, Sebas Moyano, Cuenca, Pinilla y Pau Sans y los delanteros Kodro, Soberón, Bazdar, Bakis y Dani Gómez.
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- El Real Zaragoza da un paso adelante insuficiente en el debut de Sellés (1-0)
- El cambio en la situación de Bakis. Un tren inesperado con Sellés
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol
- El libro de estilo de Rubén Sellés: así jugará el Real Zaragoza
- El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: 'Mínimo un Primera