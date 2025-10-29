En Directo
UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Sellés revoluciona el once para la Copa del Rey!
Debuta el canterano Gomes en una alineación en la que, a última hora, entra Francho por Saidu
Apuesta Rubén Sellés en portería por Andrada, que perdió el puesto en liga ante Adrián; defensa de cuatro futbolistas con Juan Sebastián en el lateral derecho, Kosa y Gomes como pareja de centrales con Pomares en la izquierda; un mediocampo con Moya y Francho, que ha entrado a última hora por Saidu; Moyano y Pinilla por las bandas con Bazdar arriba por detrás de Kodro. Solo Pomares y el capitán, Serrano, repiten titularidad respecto al último partido en el Estadio de El Molinón.
¡Hay cambios de última hora!
El Real Zaragoza, por su parte, llega a la cita después del estreno de Rubén Sellés como entrenador del equipo aragonés, que cayó en El Molinón de Gijón ante el Real Sporting (1-0) en un encuentro que aunque los blanquillos comenzaron muy bien, con muchos brotes verdes con y sin la pelota, no pudieron hacer frenta al testarazo de Juan Otero a pesar de la expulsión de Dubasin en el descuento de la primera mitad. De hecho, en superioridad numérica, fue cuando más le costó al equipo.
Regresa el fútbol para el Real Zaragoza, que visita Mutilva (Navarra), para enfrentarse a la UD Mutilvera, equipo que compite en 2RFEF y actualmente está en descenso a 3RFEF dentro del mismo grupo que el Deportivo Aragón, precisamente, y otros conjuntos aragoneses como el líder Utebo, el recién ascendido Ebro y el Ejea. El club que entrena Álvaro Garrido, un jóven técnico de 29 años, llega después de sumar su segunda victoria este curso tras superar este pasado sábado 25 al Beasain (1-0).
Once inicial del Mutilvera
¡La alineación del Real Zaragoza para el debut copero!
