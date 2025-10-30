De la cantera del Real Zaragoza a su debut oficial con el Liverpool: Wellity Lucky sigue quemando etapas

El Liverpool está atravesando una crisis deportiva que ya acapara las principales portadas de los diarios deportivos europeos. Seis derrotas en los últimos siete partidos, fuera de los puestos Champions en Premier, a siete puntos del 'Spanish Arsenal' de Mikel Arteta o la goleada de ayer ante el Crystal Palace (0-3) que les dejaba fuera de la Copa de Inglaterra son algunos de los datos más reseñables del duro momento deportivo que atraviesa el conjunto dirigido por Arne Slot.

La eliminación copera de la EFL Cup contra el Crystal Palace del español Yermy Pino dejo una buena noticia en forma de debut que sirve para resaltar el gran trabajo que se está llevando a cabo en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza durante estos últimos años. Aunque resulta difícil retener a las promesas debido a ofertas mareantes de otros clubes en lo económico, la cantera zaragocista continúa siendo una mina de futbolistas.

Sobre el verde de Anfield, un joven zaragozano, que dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol defendiendo la camiseta del San Gregorio Arrabal para después jugar durante dos años en la cantera del Real Zaragoza, debutó en partido oficial con el Liverpool. Se trata de Wellity Lucky, nacido en la capital aragonesa y que actualmente forma parte del equipo Sub21 de los reds.

Lucky disputó ayer 23 minutos en la eliminación del Liverpool contra el Crystal Palace en los octavos de final de la EFL Cup. El zaragozano saltó al campo en el minuto 67 para sustituir al mediocentro argentino Mac Allister. Esta no ha sido la primera vez en la que Lucky ha pisado el césped del imponente estadio inglés. El canterano del Real Zaragoza fue llamado a filas en la pretemporada del Liverpool para jugar un partido amistoso contra el Athletic Club.

Sus inicios en Zaragoza

Wellity Lucky tiene 19 años, nació en Zaragoza y jugó de niño en el San Gregorio Arrabal. Después lo hizo dos años en el Real Zaragoza, pero a los 11 años sus padres se mudaron a Inglaterra por motivos laborales. A los 13 fichó por el Liverpool y ha ido creciendo hasta ser un central indiscutible en la Youth League y también en el filial del Liverpool.

En 2023, Lucky, de ascendencia nigeriana, firmó su primer contrato profesional con los 'reds'. Además, ha sido internacional en categorías inferiores con Inglaterra y también recibió la llamada de la sub-17 de España, pero no acudió porque el Liverpool no le dejó. Todavía tiene tiempo para decidir su camino internacional. El central es el único español que milita en las filas del conjunto inglés. El mismo día en el que Wellity debutó con el Liverpool, Hugo Barrachina, su compañero en la defensa del Real Zaragoza en su época en el club, hizo lo mismo con el conjunto zaragocista en el partido de Copa del Rey.