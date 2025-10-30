El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés

Todo apunta a que el Real Zaragoza ha llevado a cabo una de las mejores operaciones de los últimos años con la adquisición en propiedad de Yussif Saidu, que acaba de firmar su primer contrato profesional con el club aragonés hasta 2030 una vez ejecutada la opción de compra que poseía el Zaragoza en el contrato de cesión rubricado con el club-academia del que procedía el mediocentro ghanés.

Y es que, según fuentes autorizadas consultadas por este diario, la operación dio al traste con las esperanzas de varios clubs muy interesados en hacerse con sus servicios hasta el punto de realizar ofertas millonarias por Saidu que alcanzaban los 4 millones de euros más el 25% del porcentaje de una futura venta que ya se habían dirigido a Dansoman Wise. Pero ninguno de ellos tiene nada que hacer, ya que la ejecución de la opción de compra por parte del Zaragoza neutraliza esas propuestas que, de hecho, nunca llegaron, o al menos no lo han hecho de momento, al Zaragoza sino que se quedaron en Ghana.

En todo momento, el Zaragoza tuvo la sartén por el mango. La entidad blanquilla disponía hasta el próximo 30 de junio para ejecutar esa opción de compra, establecida en 150.000 euros. Ya abonó 30.000 el pasado verano como adelanto para asegurarse la segunda cesión consecutiva del centrocampista como requisito impuesto desde la academia ghanesa para acceder al préstamo ante el gran interés ya mostrado desde otros clubs europeos. Por eso, cuando esas ofertas se formalizaron, todo estaba condicionado a la voluntad del Zaragoza, al que Dansoman Wise había otorgado en exclusiva la opción de quedarse con el jugador. Si los aragoneses ejecutaban la opción, el jugador pasaba a ser suyo en propiedad, como así ha sido. A pàrtir de ahora, cualquier movimiento de equipos interesados en hacerse con Saidu deberán dirigirse únicamente al Zaragoza.

Así que el negocio parece redondo para la SAD aragonesa, que tuvo que renegociar las condicionales económicas propuestas inicialmente al futbolista. Pero la voluntad de Saidu siempre ha sido la de quedarse en Zaragoza, donde se siente muy a gusto y agradecido. En ese sentido, tanto el jugador como su entorno entienden que, en cierto modo, están en deuda con el Zaragoza, ya que su apuesta por el jugador le ha permitido cumplir el sueño de dar el salto a Europa y aliviar la situación económica de su familia. "Eres nuestra esperanza", le dijo su hermana en el vídeo elaborado por el club en el que los familiares de Saidu le felicitaban por la firma de su primer contrato profesional.

Saidu, cuyo nuevo contrato incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de euros si el equipo sigue en Segunda y de 20 en caso de ascenso a Primera División (el contrato no recoge referencia alguna en caso de descenso a Primera RFEF), se ha convertido, de este modo, en uno de los principales activos del Real Zaragoza, que ya es consciente de que la adquisición en propiedad de Saidu es una ganga a tenor del valor que el futbolista está adquiriendo en el fútbol continental, donde se acumulan los potentes clubs que siguen de cerca sus evoluciones y que llegaron tarde para fichar a un jugador que Ranón Lozano, máximo respnsable de la Ciudad Deportiva, reclutó tras uno de sus numerosos viajes a África en busca de jóvenes valores.