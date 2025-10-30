Toda la plantilla del Real Zaragoza ha debutado: el 'casting' llega a su fin

No ha llegado todavía noviembre y en el Real Zaragoza ya se ha probado de todo. La mala dinámica del equipo aragonés ha provocado que, con tres entrenadores diferentes en el banquillo, se haya intentado dar con la tecla de muchas maneras y, por el momento, ningún plan ha salido demasiado bien. La incesante búsqueda de soluciones, así como las dudas y las lesiones, han desembocado en una situación nada habitual. Y es que hasta 31 futbolistas han tenido minutos en alguno de los 12 partidos (11 de Liga y el de Copa del Rey) que han disputado los blanquillos en lo que va de curso.

Faltaban dos nombres de la primera plantilla por debutar: Sebastian Kosa y Sinan Bakis. Ese debut doble se produjo en el encuentro contra la Mutilvera en la primera fase de la Copa del Rey. En tierras navarras, el eslovaco fue titular y el turco, que parecía defenestrado hasta la llegada de Rubén Sellés al banquillo, salió tras el descanso. Bakis fue el último de los 26 futbolistas que se estrenó en partido oficial. Antes de la Copa del Rey lo habían hecho ya Adrián Rodríguez, Andrada, Juan Sebastián, Tasende, Insua, Tachi, Radovanovic, Pomares, Aguirregabiria, Guti, Francho, Keidi Bare, Toni Moya, Paul Akouokou, Saidu, Soberón, Dani Gómez, Bazdar, Sebas Moyano, Paulino, Kodro, Valey, Pau Sans y Marcos Cuenca.

Además de la plantilla al completo, también llegaron a jugar esta temporada con el Real Zaragoza dos futbolistas que abandonaron la disciplina blanquilla antes del final del mercado veraniego: Ager Aketxe e Iván Calero. Con ellos serían 28 jugadores. Para llegar hasta los 31, hay que mirar a la Ciudad Deportiva. Hugo Pinilla es el canterano que más ha sido utilizado este curso y al talentoso mediapunta se le unieron en Mutilva los centrales Álex Gomes y Hugo Barrachina.

25 en dos partidos

El que ha llevado al extremo, en su objetivo de reenganchar a todos los miembros del vestuario, el reparto de minutos ha sido Rubén Sellés. Cierto es que el partido copero se prestaba a hacer muchas más rotaciones de las habituales, pero aunque solo lleva dos partidos en el banquillo del Real Zaragoza, bajo sus órdenes han jugado un total de 25 futbolistas. Parece que el nuevo técnico blanquillo abrió un casting y ahora deberá decidir Sellés cuáles son lo jugadores que están más preparados para lo serio. Porque el equipo aragonés, para salir de la quema, necesita ahora más calidad que cantidad de nombres.