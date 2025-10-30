REAL ZARAGOZA
Radovanovic y Tachi estarán fuera varias semanas y se acrecientan los problemas en defensa
El club ha comunicado este jueves los partes médicos de Radovanovic y Tachi, a los que se suma la duda de Kosa en el equipo blanquillo
El Real Zaragoza atraviesa un momento complicado en el centro de la defensa, ya que las lesiones han reducido mucho las opciones disponibles. A las bajas ya conocidas de Radovanovic y Tachi, se suma la duda de Kosa, que tuvo que retirarse del partido de Copa del Rey frente a la UD Mutilvera por molestias en el tobillo, y Saidu, que tampoco pudo jugar el enfrentamiento copero por el mismo motivo, pero que estará disponible para el partido de este domingo contra el Deportivo. Con esta situación, las alternativas para acompañar a Insua pasan por recolocar a jugadores como Pomares, Barrachina o Gomes, quienes debutaron el pasado miércoles con el equipo blanquillo.
Según el parte médico que ha comunicado el club este jueves, las pruebas realizadas confirman que Radovanovic sufre una leve lesión muscular en el aductor derecho, por lo que se estima un tiempo de baja de dos a tres semanas. Por su parte, Tachi presenta una lesión muscular moderada en el sóleo izquierdo tras una contusión sufrida en el partido ante el Real Sporting de Gijón. Se trata de una lesión de grado dos, y su recuperación podría alargarse entre cuatro y cinco semanas.
El cuerpo técnico estará muy pendiente de la evolución de todos los jugadores, ya que su reincorporación dependerá de cómo respondan a los tratamientos y al trabajo de recuperación. Mientras tanto, el equipo deberá buscar soluciones dentro del grupo para afrontar los próximos partidos intentando mantener una solidez defensiva pese a las ausencias.
