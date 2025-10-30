REAL ZARAGOZA
Valery y Paulino vuelven al grupo mientras Saidu y Tasende continúan con trabajo específico
El ghanés tuvo que bajarse del once inicial en el partido frente a la Mutilvera, pero se espera que esté disponible ante el Deportivo
En la sesión de entrenamiento de este jueves, Valery, que arrastraba leves molestias en el abductor, y Paulino, que la semana pasada notó malestar tras su rotura muscular en el isquio, han vuelto a ejercitarse junto al grupo. Por otro lado, Saidu y Tasende continúan con trabajo específico, al margen del conjunto blanquillo. Ambos sufren molestias en el tobillo, el lateral gallego tras un golpe en el entrenamiento del pasado martes.
En el caso de Saidu, el ghanés sufrió dolor en la zona afectada justo antes del partido de Copa del Rey frente a la UD Mutilvera, donde iba a ser titular, pero se resintió en el calentamiento y fue sustituido por Francho en el once inicial. Aun así, las sensaciones del jugador son buenas y se espera que pueda reincorporarse en poco tiempo a los entrenamientos y que esté disponible para el próximo partido, este domingo frente al Deportivo.
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- El Real Zaragoza da un paso adelante insuficiente en el debut de Sellés (1-0)
- El cambio en la situación de Bakis. Un tren inesperado con Sellés
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol
- El libro de estilo de Rubén Sellés: así jugará el Real Zaragoza
- El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: 'Mínimo un Primera