Valery y Paulino vuelven al grupo mientras Saidu y Tasende continúan con trabajo específico

En la sesión de entrenamiento de este jueves, Valery, que arrastraba leves molestias en el abductor, y Paulino, que la semana pasada notó malestar tras su rotura muscular en el isquio, han vuelto a ejercitarse junto al grupo. Por otro lado, Saidu y Tasende continúan con trabajo específico, al margen del conjunto blanquillo. Ambos sufren molestias en el tobillo, el lateral gallego tras un golpe en el entrenamiento del pasado martes.

En el caso de Saidu, el ghanés sufrió dolor en la zona afectada justo antes del partido de Copa del Rey frente a la UD Mutilvera, donde iba a ser titular, pero se resintió en el calentamiento y fue sustituido por Francho en el once inicial. Aun así, las sensaciones del jugador son buenas y se espera que pueda reincorporarse en poco tiempo a los entrenamientos y que esté disponible para el próximo partido, este domingo frente al Deportivo.