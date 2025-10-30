Una victoria más emotiva con Jorge Casado presente en el recuerdo: "Es el mejor regalo que podíamos tener con él"

La victoria de este miércoles ante la Mutilvera deja algo mucho más valioso que el paso de ronda en Copa del Rey. En un partido donde revertir la situación deportiva era lo más acuciante para el Zaragoza, jugadores, club y afición, a través de multitud de detalles antes, después y durante el encuentro, se acordaron en todo momento de la triste noticia recibida dos días antes: el fallecimiento de Jorge Casado, canterano del Real Zaragoza de 15 años de edad.

En este sentido, el primer detalle lo dejó ver la plantilla del conjunto blanquillo cuando saltó al césped ya vestida con la tercera equipación, la 'tomate', y un significativo complemento. El equipo salió al campo con una cinta negra en su brazo izquierdo en señal de luto por la muerte de Casado. Una cinta que, al igual que hicieron varios de los jugadores cuando pasaron por delante de una cámara, Kenan Kodro no dudó en señalarse en la celebración tras marcar el tercer y último gol del Zaragoza en el partido.

Antes, previo al comienzo del encuentro y con los jugadores sobre el círculo central del terreno de juego, todo el estadio de Mutilva se puso en pie y guardó un emotivo minuto de silencio en memoria del chico. Pocos minutos después, el Real Zaragoza, en sus redes sociales, publicaba la foto de este instante acompañada de un pequeño mensaje que finalizaba con una promesa al recuerdo: "Nunca te vamos a olvidar, Jorge", rezaba el texto.

Sin embargo, el mayor de los homenajes a la figura de Jorge Casado, lo tuvo otro canterano del club como es Juan Sebastián Serrano. El lateral derecho del Zaragoza, que salió de inicio y fue sustituido al descanso, se buscó antes del medio tiempo la oportunidad de meter un gol para poder tener el detalle con el joven jugador fallecido que llevaba en mente. Así lo hizo en el minuto 25, marcando el segundo gol del partido asistido por Samed Bazdar, para sacar la camiseta con el número 2 y el nombre de Jorge en el dorsal y alzarla bien alto mientras el capitán, Francho Serrano, aplaudía el momento.

Más tarde, en la rueda de prensa tras el partido, en la que canterano participó tras la comparecencia del míster, Rubén Sellés, también se acordó de Casado dedicándole la victoria a él y a su familia y seres queridos en "un día complicado para todos". Juan Sebastián, que mandó un abrazo a todos sus allegados, puso la camiseta del jugador que utilizó para celebrar el gol sobre la mesa, para que estuviera presente en todo momento: "Es el mejor regalo que podíamos tener con él", afirmó.