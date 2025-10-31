Panini confirma la vuelta de los cromos de la 'Hypertensiones': "Queda muy poco"

Muchos jóvenes han pasado su infancia con un album de cromos bajo el brazo. Ya sea en el recreo o en alguna plaza, la estampa de ver a niños o niñas con un taco de cromos repetidos y sujetos por una gama ha sido una de las imágenes más repetidas a la salida del colegio. Colecciones las hay de todo tipo, pero las de fútbol suelen ser las más exitosas.

Los aficionados de la Liga Hypermotion están de enhorabuena. Panini volverá a lanzar "muy pronto" la segunda colección de cromos del la categoría de plata tras la gran acogida que tuvo la del año pasado en toda España. Fue un 19 de noviembre de 2024 cuando la firma italiana puso a la venta en los quioscos de todo el país una colección que desató la locura entre los aficionados de la "hypertensiones".

No hablamos de una liga cualquiera, se trata de una de las competiciones más atractivas de ver en el mundo del deporte rey para el público neutral. Esta categoría es un continuo matadero de cabeza para muchos aficionados de equipos históricos que se desesperan cada fin de semana, en el campo o frente al televisor, con la actuación de su equipo. Panini vuelve a repetir la apuesta del año pasado para lanzar una segunda colección consecutiva, algo nunca visto antes.

Nos tenemos que remontar a la temporada 1994/95 para rememorar la última fecha en la que se puso a la venta una colección de este tipo. Ediciones Este, que después fue comprada por el fabricante italiano, lanzó una colección de la categoría de plata. Fue una rareza, también en el diseño, porque se apostó por un diseño de cromo en el que solo aparecía la cara del jugador, algo que no era usual en este sello editorial.

"Queda muy poco"

"Queda poco... la colección saldrá en fechas similares al año anterior", respondía la cuenta de Panini Cromos a un usuario curioso de X. Conocer más datos de cómo será la colección es una incognita. Aunque todavía se descoce cómo serán los cromos, el precio o la fecha exacta del lanzamiento, hace un año fue el 19 de noviembre, los aficionados a la Segunda División ya esperan con ansías el citado momento.

La colección constaba de un total de 528 cromos. Además de los 19 jugadores más habituales, en cada sección de equipo hay un escudo, así como el citado cromo en formación (una alineación titular). La colección se complementa con las series Hyper Stars, dedicada a los jugadores destacados de la categoría. También existen los cromos Hyper Energy, dedicada a los jóvenes talentos (limitada a nueve unidades) y la serie 11 Premium. Cada sobre costaba un euro y trae ocho cromos.

Los aficionados del Real Zaragoza volverán a acudir a los quioscos de la capital aragonesa en busca de los cromos de su equipo. Muchos aficionados del coleccionismo acudían cada domingo a la plaza de San Francisco en busca de ese cromo para completar la colección. La página del Real Zaragoza contará con varios rostros conocidos como Juan Sebastián, Valery o Kodro y con otros jugadores que repiten del año pasado como Keidi Bare, Toni Moya o Francho.