El Real Zaragoza pagará en cómodos plazos hasta 2027 la opción de compra por Saidu

El Real Zaragoza dispone de cómodos plazos y mucho tiempo para desembolsar los 150.000 euros establecidos en la opción de compra, ya ejecutada, por Saidu. En realidad, el club ya ha abonado casi la mitad de esa cantidad, en concreto, 70.000 euros, por lo que tiene pendientes de pagar otros 80.000 que puede satisfacer a plazos y con un amplio margen de tiempo.

Las facilidades para el Zaragoza han sido una constante desde el Dansoman Wise, el club de procedencia del futbolista, que ya ha rubricado su contrato profesional que le convierte en jugador en propiedad del club aragonés hasta 2030. A pesar del gran interés desde otros equipos europeos, el Zaragoza nunca se encontró con trabas inesperadas más allá de la imposición, el pasado verano, de adelantar parte del importe de la opción de compra como señal como condición indispensable para que Dansoman Wise accediera a un tercer préstamo del jugador.

Ahora, el Zaragoza solo tenía que trasladar formalmente al club ghanés que ejercía su opción de fichar a Saidu en propiedad y abonar otra parte, en este caso, 40.000 euros más. De este modo, la entidad blanquilla ya ha pagado 70.000 euros en toral y dispone hasta 2027 para hacer lo propio con los 80.000 restantes y, además, podrá hacerlo en cómodos plazos para acentuar las facilidades desde Ghana desde que la entidad aragonesa, a través de su director de cantera Ramón Lozano, reclutó al futbolista en uno de sus habituales viajes a la zona en busca de jóvenes talentos.

De hecho, con la adquisición de Saidu, el Zaragoza se ha adelantado a potentes equipos europeos que seguían de cerca al jugador y que, incluso, habían hecho llegar a Dansoman Wise ofertas importantes por hacerse con sus servicios. Alguna de ellas, como informó este diario, superaba incluso los 4 millones de euros (esa cantidad en fijo más la cuarte parte del importe de una futura venta).

El mediocentro, de apenas 20 años, se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección del Real Zaragoza. Jugador del primer equipo a todos los efectos aunque mantenga dorsal del filial, Saidu cautivó a Gabi Fernández desde finales del curso pasado y a lo largo de una pretemporada en la que ofreció un notable rendimiento como central a pesar de no haber jugado nunca en esa posición. Siguió allí al comienzo del campeonato ante las numerosas bajas en defensa, pero la recuperación de efectivos le ubicó en el mediocentro, su posición natural.

Sin embargo, un virus le apartó del once en Almería, último partido de Gabi al mando, y Larraz lo dejó en el banquillo frente a la Cultural Leonesa, al igual que Sellés en Gijón. Un problema en un tobillo le dejó fuera del duelo copero ante la Mutilvera y amenaza su presencia el domingo contra el Deportivo.