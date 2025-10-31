Sellés no asegura la presencia de Saidu y Tasende ante el Deportivo

Saidu y Tasende son las dudas del Real Zaragoza para el partido del domingo ante el Deportivo y ni de uno ni de otro, ambos con molestias en el tobillo que ya les impidieron jugar en Copa, confirmó su presencia Rubén Sellés: "El tema de Saidu y Tasende es diferente, han estado entrenando de manera indivdiual vamos a ver si mañana en el entrenamiento prepartido están y, si están, es que van a poder competir. Serían la duda ellos dos para nosotros", dijo. La idea con Tasende era reservarlo para esta cita ante el conjunto gallego, aunque las molestias no han evolucionado conforme a lo esperado, y Saidu mejora de esas molestias, pero el entrenamiento del sábado será decisivo.

En defensa, con esas dos dudas, ya que Tasende es lateral zurdo y Saidu puede jugar de central, donde no están Radovanovic y Tachi, es donde más problemas tiene el Zaragoza de cara al domingo, con Insua esperando acompañante entre Kosa, de flojo nivel hasta ahora, Pomares, Juan Sebastián o los canteranos Barrachina y Ale Gomes, que ya jugaron en Copa debutando ese día: "Podemos optar por un cambio de sistema o un ajuste para jugar con más defensores en la última línea, podemos jugar con Sebas (Juan Sebastián) que estuvo de inicio el otro día, reubicar a Pomares e incluso alguno de los dos chicos, Ale o Hugo, que han esado en dinámica y pueden participar. Las cosas pasan, intentaremos darle soluciones y las tenemos", explicó Sellés que sí espera contar con Valery y Paulino, que ya entrenan a sus órdenes: "El equipo se está, como es normal en un cambio de entrenador, habituando y empezamos a tener esas molestias, estamos intentando trabajar para controlar cargas. A Valery le redujimos el hecho de que no jugara el partido en Copa y Paulino está recuperando sensaciones y va cada vez mejor. A ver cómo evolucionan, pero creo que vamos a poder contar con ellos"

Así, salvo giro imprevisto, en el duelo ante el Deportivo va a volver Paulino tras un mes de baja por la lesión que sufrió en el biceps femoral de su pierna izquierda antes de jugar ante el Córdoba y no ha estado tampoco contra el Almería, la Cultural y el Sportinga. En todo caso, el extremo cántabro en ningún caso será titular ante el conjunto gallego. Valery, que acabó el choque ante el conjunto rojiblanco con una elongación en el aductor, también apunta a poder estar también el domingo en el Ibercaja Estadio

Al margen de Saidu y Tasende, la enfermería zaragocista está muy poblada, ya que esta semana cayeron Tachi y Radovanovic con sendas lesiones en el partido ante el Sporting. La del serbio, en el aductor derecho, le dejará unas tres semanas de baja, no estando descartado que llegue al derbi ante el Huesca el 16 de noviembre, mientras que Tachi sufre una lesión más importante en el sóleo izquierdo y estará entre cuatro o cinco semaas de baja, con la mirada puesta en el duelo ante el Eibar del 22 de noviembre.

Además, Paul Akouokou cumple su tercer partido de sanción por romper el monitor del VAR en el duelo ante la Cultural Leonesa, ya que fue sancionado con cuatro encuentros y ya fue baja ante el Sporting y la Mutilvera. Y Keidi Bare continúa al margen por la operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 15 de octubre