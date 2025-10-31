Sellés: "No nos interesa convertir el partido en algo a vida o muerte, no es beneficioso"

Rubén Sellés quiere quitar presión a sus jugadores en el duelo del domingo ante el Deportivo, con el Real Zaragoza colista con 6 puntos de 33 y la necesidad de ganar para empezar a girar la situación que ha empezado muy torcida en este curso y que no pudo tener cambio en el estreno del técnico en Gijón ante el Sporting. "No hemos transmitido que sea una final, porque tenemos la obligación de ir a ganar todos los partidos que jugamos. Somos conscientes de la situación en la que estamos y de lo que puede pasar, pero no va a variar un ápice para ser competitivos al máximo. No nos interesa echarle más leña al fuego en cuanto a convertir un partido en algo a vida o muerte. Es obvio que necesitamos puntos, pero repetirlo no es beneficioso", aseveró el entrenador, que insistió de nuevo en el proceso, en el cómo llegan las victorias, más que en el hecho de lograrlas,

"Me gustaría marcharme a mi casa el domingo por la noche con la sensación de que mi equipo haya competido bien, ganando esos tres puntos y dando esa satisfacción a la grada, porque si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo todos juntos"

"Estamos en un proceso en el que los jugadores y yo creemos y ya se ha podido ver lo que estamos construyendo. No puedo prometer victorias, pero vamos a dejarnos todo para llegar a eso. Nuestro verdadero reto es seguir compitiendo y ser mejores cada día, porque con eso podremos conseguir triunfos. Quiero centrarme más en cómo competimos en cada momento", afirmó Sellés sobre ese proceso, que se inició en el duelo ante el Sporting, con derrota, y en la visita a la Mutilvera, donde el equipo pasó ronda ante un enemigo de Segunda RFEF. Ahora, el valenciano se estrena en el feudo zaragocista, lugar que no ha visto ganar a su equipo en este curso en los 5 duelos anteriores en el Ibercaja Estadio: "Me gustaría marcharme a mi casa el domingo por la noche con la sensación de que mi equipo haya competido bien, ganando esos tres puntos y dando esa satisfacción a la grada, porque si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo todos juntos", enfatizó.

Un día bastante emocional

"Tengo ilusión por jugar mi primer partido en casa y ver un equipo ultracompetitivo, la ilusión de hacerlo todos juntos, de demostrar a la gente que puede seguir creyendo, aunque pueda parecer todo negro"

En este sentido, se le preguntó por la manifestación que hay antes del choque para protestar por la gestión en el club: "El domingo va a ser un día bastante emocional, por la manifestación que van a hacer los aficionados, además de lo sucedido con Jorge (Casado, el cadete fallecido esta semana). Vamos a intentar que el el domingo todo el zaragocismo le recuerde. Esas situaciones emocionantes nos tiene que llevar a que desde el minuto 0 haya una grada implicada al máximo con el equipo y nosotros tenemos que darles alicientes para que se sigan reenganchando. Tengo ilusión por jugar mi primer partido en casa y ver un equipo ultracompetitivo, la ilusión de hacerlo todos juntos, de demostrar a la gente que puede seguir creyendo, aunque pueda parecer todo negro", argumentó el entrenador valenciano, que espera que la grada sea el jugador número 12 en el choque ante los gallegos, uno de los enemigos con la plantilla de más nivel de toda la categoría, aunque ha bajado el pistón con respecto al inicio de Liga.

Sellés, sobre las palabras de Gabi. "Yo tuve ilusión por venir aquí y llevo más de 15 años de profesional" Aseguró Gabi en su entrevista en El Larguero del jueves por la noche que al Zaragoza no quería venir nadie, ni entrenadores ni jugadores, y que iba o gente muy inexperta o que sienta al Zaragoza, y Sellés fue el que relevó al técnico madrileño: "No soy quién para matizar palabras de nadie. Yo tuve ilusión por venir aquí para competir y hacer buen proyecto, desde mi perfil de más de 15 años en el fútbol profesional y más de cien partidos en las principales categorías en Inglaterra, desde la Premier hasta la League One. Yo estoy muy contento de estar aquí, es una elección acertada, siento que podemos hacer algo muy interesante y los jugadores están muy implicados. Nosotros estamos al domingo y a intentar batir al Deportivo, que con eso ya tenemos bastante"

Ante la Mutilvera el Zaragoza se quitó algo de la pesada mochila de la falta de gol y anotó tres dianas ante un enemigo muy inferior, pero que puede ayudar a creer más en las posibilidades ofensivas del conjunto zaragocista: "A veces cuesta romper esas situaciones y lo hicimos el otro día. El equipo necesitaba gol para quitar esa tensión y vamos a intentar trasladar esa eficacia dentro del partido a la Liga. Los que jugaron hicieron un buen trabajo, hubo muchos que realizaron un gran esfuerzo y muy buen papel. Eso es lo que necesitaba el Real Zaragoza, ser competitivos y que cada vez que tengan un minuto digan 'aquí estoy yo y quiero competir' por jugar aquí", afirmó Sellés, que también se refirió al caso particular de Bazdar, que fue clave en los dos primeros tantos ante la Mutilvera: "Puede ocupar cualquier posición de las dos de arriba, también más alejado del área. Por sus características, tiende a ser más anárquico que posicional y nos tenemos que ordenar en torno al caos que pueda generar en esa posición".

El Zaragoza encajó ante el Sporting un gol en un córner y estuvo a punto de repetir eso ante la Mutilvera, mientras que de estrategia no ha marcado ningún tanto en esta temporada: "En la parte ofensiva nos faltó en Gijón en el balón parado claridad, buscar situaciones de dos contra uno en los córners y en la defensiva concedimos ese gol y en Copa Samed (Bazdar) no realizó esa vigilancia y casi nos cuesta otro tengo que darles esa claridad y variantes a la plantilla. Creo que hay un componente de entrenamiento en ello y hay que persistir y seguir buscando soluciones", espetó, además de insistir en el buen ambiente que se respira en el grupo: "Los chicos están trabajando duro, las horas que hemos metido en la Ciudad Deportiva están siendo arduas. El vestuario tiene un buen ambiente, son competitivos entre ellos y quieren ganar. Existe esa sensación de querer hacerlo bien y seguir dando pasos en la dirección correcta".

"He hablado con todo el mundo, desde el dueño, al director general, al deportivo... He hablado con personas de la directiva y todo lo intento hacer con naturalidad"

El dueño y el presidente

Además, a Sellés se le preguntó por el club (en el entrenamiento se le vio dialogando con Fernando López, director general), por las personas con las que había hablado desde que llegó hace dos semanas y fue mucho más diplomático que al llegar Víctor en su día, que aseguró que solo lo había hecho con Sanllehí y Cordero, entonces director general y deportivo, en el final del curso 23-24. "He hablado con todo el mundo, desde el dueño, al director general, deportivo, con Antonio (Acosta, secretario técnico)... Todos me han transmitido su confianza", dijo, para ser requerido después sobre si sabía quién era el dueño en esta multipropiedad que ahora es el Zaragoza, con Real Z LLC, con muchos inversores: "He hablado con Jorge (Mas)", respondió, para que se le aclarara que es el presidente y que no es el único dueño. De hecho no es ni de lejos el que más porcentaje tiene de la propiedad. "Sí, con el presidente, bien matizado, incluso ahí no he acabado de aterrizar. He hablado con personas de la directiva y todo lo intento hacer con naturalidad"