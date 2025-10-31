Estos son los cambios en la protesta de la afición del Real Zaragoza para este domingo

Las protestas previstas por la afición zaragocista para denunciar la catastrófica situación deportiva del club en la víspera del partido de este domingo a las 21.00 horas entre el Real Zaragoza y el Deportivo de la Coruña, van a ser sometidas a una ligera modificación por causa de fuerza mayor. Así lo han expresado varias entidades de aficionados a través de un comunicado en el que se detalla cómo van a proceder antes y durante el partido en para llevar a cabo la protesta aún con las circunstancias que hacen inevitable modificar el plan inicial.

Desde la goleada de la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio hace dos encuentros, en el enfrentamiento entre el último y el penúltimo clasificado, se empezó a hablar de una posible concentración masiva en la previa del partido ante el Deportivo. Dicha movilización, si bien se especifica en el comunicado que "se desarrollará con normalidad", presentará algunos cambios en lo referente al inicio del partido.

Comunicado emitido por entidades de aficionados del Real Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Como reza la publicación, la concentración empezará a las 19.00 de la tarde, dos horas antes del pitido inicial, en la fan zone del estadio. En cambio, en lugar de extenderse hasta pasados diez minutos del inicio como estaba planeado, la protesta será interrumpida antes del inicio del partido, momento en el que los aficionados entrarán al estadio para estar presentes en el minuto de silencio que se guardará en memoria de la zaragocista Elena Cuesta, fallecida la semana pasada, y del cadete Jorge Casado, fallecido este lunes.

El comunicado aclara que la afición estará presente en este minuto de silencio "para rendir homenaje a Elena y Jorge". Sin embargo, pasado el homenaje, los seguidores del Zaragoza presentes en la concentración volverán a salir del estadio y no entrarán hasta el minuto 10 de partido para mostrar su enfado con la situación del club. Además, en el minuto 32 del encuentro, habrá una "pitada conjunta". El texto remarca que los aficionados animarán con fuerza al equipo, pero protestarán "con la misma contundencia contra la directiva".