El técnico que levanta un título en Chipre en el duelo de exentrenadores del Real Zaragoza
El AEK Larnaca de Imanol Idiakez se impone en la final en la tanda de penaltis al Pafos de Juan Carlos Carcedo
El AEK Larnaca que dirige Imanol Idiakez levantó el título de la Supercopa de Chipre al imponerse en la tanda de penaltis al Pafos de Juan Carlos Carcedo en un duelo que acabó con empate a un gol y que se decidió en la suerte suprema de las penas máximas por 4-5. Así, el choque de exentrenadores del Real Zaragoza se lo llevó el técnico vasco, que empezó en el banquillo del AEK este verano y que pasó por el club aragonés en la 18-19, mientras que Carcedo, que está disputando la Champions con el Pafos, fue preparador zaragocista en el inicio de la 22-23, ya que fe el primer entrenador de la actual propiedad.
El AEK acudió a la cita como reciente campeón de Copa (título que Idiakez había levantado en ese club en 2018, antes de pasar por el Zaragoza) y logró llevarse el gato al agua en el duelo disputado en el estadio GPS de Nicosia. El Pafos se adelantó con un tanto de Domingos Quina a los 20 minutos y el empate lo selló antes del descanso Karol Angielski.
En el AEK hay una amplia representación española entre la que destaca, además de Idiakez, el zaragozano Jorge Miramón, baja en este partido como Ángel García, los titulares en la final Saborit, Pere Pons y Jimmy Suárez o Jairo Izquierdo y Waldo Rubio, que saltaron desde el banquillo. El AEK es quinto en la Cyprus League (Pafos es segundo) y es colíder en la Conference League en un inicio de temporada brillante para los de Idiakez.
