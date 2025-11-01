Tasende confirma su baja y Saidu su disponibilidad en una sesión con espectador de lujo

El Real Zaragoza ha realizado este sábado la última sesión en el Ibercaja Estadio antes del vital duelo de mañana ante el Deportivo, en el que supone el estreno en casa de Rubén Sellés como entrenador zaragocista tras la derrota liguera en gijón y la victoria en Copa en Mutilva. El entrenamiento del actual colista de Segunda ha servido para confirmar la baja de Tasende, tal y como adelantó ayer este diario, y que Saidu estará disponible ya que sí ha podido superar el ghanés las molestias en el tobillo de las que no se ha recuperado el lateral, que sufrió un golpe fuerte el martes y sigue con dolor. Ambos no jugaron en el duelo copero y solo Saidu se ha recuperado.

En el entrenamiento han participado los jugadores del filial Ale Gomes y Hugo Barrachina, ambos centrales y que debutaron en Copa, por lo que estarán en la convocatoria de este domingo, donde Sellés tiene muchas dudas en defensa y también se han ejercitado del Aragón con el resto del equipo el meta Calavia y Pinilla.

El Zaragoza, además, de Tasende no podrá contar con los lesionados Tachi y Radovanovic, que cayeron con sendas lesiones musculares en Gijón, mientras que Keidi Bare aún no está disponible tras ser operado de apendicitis hace dos semanas y Paul Akouokou cumple ante el Deportivo el tercero d elos cuatro partidos de sanción por romper el monitor del VAR. Valery, que no jugó en Copa por una leve elongación en el aductor, y Paulino, tras un mes de baja por una rotura de fibras en el biceps, sí vuelven en este partido.

El entrenamiento ha contado con la presencia como espectador de Meho Kodro, que es el padre de Kenan, delantero zaragocista, y que también estará mañana en el partido ante el Deportivo. Meho es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol bosnio y militó en España en la Real Sociedad, el Barcelona, el Tenerife y el Alavés, entre 1991 y 2000, anotando 123 tantos en 307 partidos con equipos españoles.