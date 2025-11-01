El tren llega para Ale Gomes. Apunta a titular en Liga ante el Deportivo

Ale Gomes debutó en Copa del Rey ante la Mutilvera con solo 17 (14-02-2008) años en el Real Zaragoza y, si nada se tuerce, también lo va a hacer en Liga en el vital choque con el Deportivo, sin duda palabras mayores, ya que ese es el plan que maneja ahora mismo Rubén Sellés, que tiene previsto disponer un eje de la zaga con el central zaragozano, de ascendencia caboverdiana, y Pablo Insua ante las bajas de Radovanovic y Tachi y la poca confianza que inspira Kosa, como ya ratificó en el duelo copero en Mutilva tras su discreta temporada pasada tras llegar fichado del Spartak Trnava. Así, Gomes va a vivir su gran oportunidad, un tren que se para en sus formidables condiciones físicas y futbolísticas cuando está en su segundo año en el juvenil y ya juega en el Deportivo Aragón y acaba de ser internacional sub-18.

La otra opción que manejaba Sellés era reubicar a Pomares en el eje si Tasende podía jugar, pero desde el viernes ya estuvo claro que el lateral gallego no llegaba a la cita, mientras que Saidu, que empezó la temporada como central en algunos partidos para Gabi, es mediocentro para el entrenador valenciano y tras superar unas molestias en el tobillo parece que será de la partida en la medular junto a Francho, después de entrenarse este sábado con normalidad con el grupo, aunque en esa decisión hay que esperar a ahoras antes del duelo. Si no pudiera jugar, Guti podría retrasar su posición al medio y entraría Dani Gómez junto a Soberón.

'Barra', también citado

Sí está decidido que Ale Gomes y Barrachina, ambos centrales del filial, completen la convocatoria y que sea el primero el que ocupe el eje tras jugar los 90 minutos en Mutilva el miércoles, el último tramo de ese duelo y con el marcador sentenciado junto a Insua, lo que bien pudo ser una prueba de Sellés de cara al duelo ante los gallegos. Gomes empezó en el Miralbueno y pasó por el Amistad para llegar la Ciudad Deportiva en alevines de primer año y donde se ha ido consolidando y creciendo para ser una de las joyas de la cantera. El año pasado, ya jugó en el División de Honor pese a ser juvenil de primer año y en esta temporada ha probado la internacionalidad en la sub-18, en el Torneo Cuatro Naciones y contra Portugal, Rumanía y Turquía. Gomes destaca por su poderío físico y su capacidad atlética, además de su rapidez.

Así, Pomares completaría la zaga en el lateral izquierdo y en el derecho Aguirregabiria parte con ventaja sobre Juan Sebastián. con Adrián bajo palos. En ataque, si Saidu, como parece puede jugar de inicio, se situaría junto a Francho y con Guti por delante de enlace de Soberón, en una apuesta muy similar a la de Gijón en el primer acto, pero sin Tachi. En las alas, Marcos Cuenca y Valery apuntan a repetir, aunque el catalán ha estado entre algodones toda la semana tras una leve elongación ante el Sporting, aunque lo previsible es que juegue de inicio porque ha completado los tres últimos entrenos. Si no pudiera jugar, Sebas Moyano entraría en su lugar.