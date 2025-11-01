El zaragocismo calienta la protesta contra la propiedad del Real Zaragoza: "Culpables"

Este sábado es día de previa de partido, pero también jornada casi de reflexión antes de la concentración zaragocista. Y la afición está tratando de caldear el ambiente para que la protesta sea lo más mayoritaria posible y que su oposición frontal a la gestión de la propiedad del Real Zaragoza se deje notar.

La grada Gol de Pie, una de las organizaciones, junto a la Federación Aragonesa de Peñas, impulsoras de la manifestación, lanzó en sus redes sociales un explícito vídeo en el que se anima a todos los zaragocistas a ser partícipes de la jornada de reivindicación. Primero, se pone en duda las intenciones de la propiedad en cuanto a la parcela deportiva del club, recordando los fracasos tras fracasos que acumula la propiedad desde su desembarco en la capital aragonesa.

Después, tras un gran cartel en el que se puede leer la palabra 'Culpables', se apunta directamente a Juan Forcén, Jorge Mas, Jiménez de Parga, Mariano Aguilar, Emilio Cruz y Fernando López como máximos responsables. Además, bajo sus nombres aparece el escudo del Real Zaragoza invadido por el del Atlético de Madrid como simbolismo de la estrecha relación entre ambos clubs. En el final del vídeo se pueden ver imágenes de otras concentraciones zaragocistas y se recuerdan los títulos honoríficos de la ciudad de Zaragoza: "Muy noble, muy leal y muy heroica".

En la 'Fan Zone'

Con el lema Estamos hartos, todo aquel zaragocista que quiera manifestarse por la situación actual del club está convocado el domingo, a las 19.00 horas, en las puertas del Ibercaja Estadio. Dos horas antes del trascendental duelo ante el Deportivo de la Coruña, las inmediaciones de la Fan Zone serán el escenario donde la afición se reunirá para "devolverle la dignidad al Real Zaragoza".

Estaba previsto no entrar al campo hasta el minuto 10 de partido, pero finalmente la muerte del canterano Jorge Casado ha hecho cambiar los planes. Los manifestantes tomarán asiento para honrar al joven zaragozano durante el minuto de silencio y, en el momento que finalice el homenaje el minuto de silencio, volverán a ausentarse hasta el citado minuto 10. Además, se repartirán chubasqueros amarillos para hacer más visible la protesta y se espera una gran pitada en el minuto 32 como actos más destacados de la reivindicativa jornada.