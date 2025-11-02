Comienza la protesta con un herido leve: el zaragocismo está "hasta los huevos" de un Real Zaragoza que no le representa

Puntuales a su cita, alrededor de un millar de zaragocistas cabreados se reunieron en las inmediaciones del Ibercaja Estadio. Los presentes se agolparon a los dos lados de la entrada por donde tenían que aparecer por algún momento los jugadores y ahí impacientes se les iba a hacer un pasillo, pero no de los que les solían hacer al Real Zaragoza en sus buenos tiempos.

Antes de que apareciera el autobús, se desplegó una gran pancarta amarilla y de letras negras en las que se leía el lema de la concentración: “Estamos hartos”.

Pero en realidad los cánticos que se escuchaban no eran tan finos. Porque el zaragocismo está “hasta los huevos”. Eso era lo que se escuchaba repetidamente. Normal, para todo tiene esta gente. La protesta se saldó con un herido leve al impactarle en la cabeza un objeto. Fue atendido allí mismo por miembros de la Cruz Roja.

Una pancarta en contra de Mariano Aguilar, en la protesta de este domingo en el Ibercaja Estadio. / Miguel Ángel Gracia

Tras la pancarta se veían los carteles que han inundado las redes sociales durante esta semana, las caras de algunos de los que el zaragocismo considera los máximos culpables de la penosa situación actual del club. Las caras de Juan Forcén, Jorge Mas, Mariano Aguilar y Fernando López bailaban hacia arriba y hacia abajo mientras se pedía a gritos su dimisión. Por fin llegó el momento esperado. Desde que apareció el autobús zaragocista, los cánticos y los pitos fueron in crescendo hasta que se produjo el pasillo de la vergüenza. Nada de compasión con los jugadores, ningún aplauso y muchos gritos de mercenarios. “Si estos nos tienen que sacar de esta, estamos apañados”, decía decía un veterano seguidor zaragocista, que contrastaba con la juventud de la mayoría de los protestantes.