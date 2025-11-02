Lendoiro: "Mi cariño hacia el Zaragoza es para toda la vida, me da mucha pena su situación"

El histórico presidente del Deportivo, en el que estuvo 25 años en el cargo, hasta 2014, logrando una Liga, dos Copas del Rey y jugando en Champions, y construyendo el Superdépor habla del partido de este domingo y del Zaragoza, con el que se cruzó en no pocas ocasiones y tuvo polémicas, por el caso Lafita y sobre todo en el proceso judicial que encabezó junto con Javier Tebas por el presunto amaño del encuentro del conjunto zaragocista ante el Levante, que acabó con todos los futbolistas absueltos. Con la distancia que da el tiempo, disecciona la historia de ambos clubs en una época alejada para los dos de lo que vivieron cuando él estaba de máximo responsable de la entidad gallega.

Lo que ha cambiado la historia para el Zaragoza y el Deportivo. De ganar títulos, hasta una Liga el Deportivo, a principios de siglo, o superando al Madrid (en Copa ustedes en 2002 y el Zaragoza en 2004) a verse en Segunda ambos.

Dígamelo a mí que ya seguía al gran Zaragoza de Los Cinco Magníficos en mi etapa universitaria. Todas las semanas leía el periódico Zaragoza Deportiva que les llegaba al Colegio Mayor Fonseca a mis amigos maños, que estudiaban Farmacia en Santiago. Lo que no podía imaginar entonces era que muchos años después iba a ser el presidente de aquel Dépor que enamoró durante más de una década prodigiosa a toda España.

"Es el partido entre dos grandes clubs. Quizás los únicos que, cada uno en su momento, rompieron la dictadura que impusieron Madrid y Barça durante los últimos sesenta años del fútbol español. Uno y otro llegaron a ser en su época el segundo equipo de toda España"

Qué le transmite el partido?

Que es el choque de dos grandes clubs. Quizás los únicos que, cada uno en su momento, rompieron la dictadura que impusieron Madrid y Barça durante los últimos sesenta años del fútbol español. Uno y otro llegaron a ser en su época el segundo equipo de toda España.

Hablar de Lendoiro y el Zaragoza siempre evoca a lo sucedido con Lafita en su cesión. ¿Qué recuerdos tiene?

Prefiero quedarme con los buenos recuerdos. Los hubo, y muchos, en los tiempos de Pikolin y los Soláns. Me gusta más recordar los años en los que nos jugábamos el pase a las semifinales de la Recopa de Europa o en los que peleábamos ambos, hasta la última jornada, por el título de la Liga 1990-2000. Qué tiempos aquellos. Ojalá algún día vuelvan a La Romareda y a Riazor para que puedan disfrutar las nuevas generaciones.

"¿El juicio por el amaño? No recordemos los momentos más negros de nuestro fútbol. Por desgracia no solo se produjeron aquellos hechos lamentables, sino que alguno hasta presumía de lo que había realizado. Aquella época fue la peor que recuerdo. Y no eran sólo los maletines. Desde el momento en que salía el calendario algunos dirigentes pactaban ya los acuerdos para las jornadas finales de la competición"

Y del juicio del Levante-Zaragoza por el presunto amaño de ese partido que acabó condenando al descenso al Deportivo... ¿Qué le ha quedado de aquello?

Lo mismo. No recordemos los momentos más negros de nuestro fútbol. Por desgracia no solo se produjeron aquellos hechos lamentables, sino que alguno hasta presumía de lo que había realizado. Pero, como decía la célebre canción de los sesenta, 'olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor'. Que regresen los éxitos históricos y que no se vuelvan a repetir lo que nunca se debió producir.

Los famosos maletines le hicieron mucho daño al fútbol. Ahora, todo eso está mucho más controlado.

Aquella época fue la peor que recuerdo. Y no eran sólo los maletines. Desde el momento en que salía el calendario algunos dirigentes pactaban ya los acuerdos para las jornadas finales de la competición. Ganaría el que lo necesitase. Se sabía, pero nadie ponía freno a ese desmán. Hoy las cosas han mejorado mucho, y es justo felicitar por ello a Javier Tebas. Lástima que en otras cosas no haya actuado con la misma diligencia. Es una pena que aleje el fútbol de los aficionados. Es muy posible que sea porque no le gusta el fútbol. Solo entiende del negocio de este deporte.

¿Qué sentimiento le queda hacia el Zaragoza? Siempre defendió que le tenía cariño al club, otra cosa es que defendiera usted los intereses del Deportivo.

Mi sentimiento no ha variado. El mío es un cariño que, como todos los de juventud, es para toda la vida. Nunca le podría fallar a mis amigos farmacéuticos aragoneses, tanto al de Zaragoza como a Machín, nativo de esa maravilla que es Sos del Rey Católico, que era mi portero de balonmano en Santiago… Pero, por encima de eso, estaba mi obligación de defender los más que justos intereses del Deportivo.

¿Qué le parece que lleve 13 temporadas seguidas en Segunda el Zaragoza, ahora con una nueva propiedad, que es un grupo inversor de varias cabezas?

¡Qué me va a contar a mi! El primer ascenso que viví en el Deportivo, en mi tercera temporada como presidente, llegó dieciocho años después del descenso en 1973 y de pasar un año en Segunda B y otro en Tercera. Desde la distancia diría que la situación del Zaragoza me da mucha pena porque estamos hablando de una de las cinco o seis principales capitales españolas, y, a mayores, de la increíble historia del club. Lo peor ha sido que desde que la familia Solans dejó la propiedad no han acertado los distintos propietarios y eso, también lo ha sufrido el Deportivo. Esa es la verdadera tragedia que ha pasado. Mucho más doloroso que la mala clasificación deportiva de Zaragoza y Deportivo.

"El riesgo real de descenso del Zaragoza existe y no es pequeño. Es preciso salir cuanto antes de los puestos de descenso. La Liga de Segunda es larguísima, pero el peligro acecha y eso no puede ignorarse. Sería muy duro que un club con esa historia descendiese, pero el riesgo es evidente"

¿Hasta qué punto cree que el Zaragoza está controlado por el Atlético?

No tengo ni idea de lo que me dice. Sería una locura que osase opinar sobre un tema de esa enorme gravedad y que desconozco totalmente.

El Zaragoza es colista tras 11 jornadas y ya ha rozado bajar a una Primera RFEF en la que ya estuvo unos años el Deportivo. ¿Ve peligro de descenso para el Zaragoza?

Sin duda el riesgo real existe y no es pequeño. Es preciso salir cuanto antes de los puestos de descenso. La Liga de Segunda es larguísima, pero el peligro acecha y eso no puede ignorarse. Sería muy duro que un club con la historia del Zaragoza descendiese, pero el riesgo es evidente. Deseo de corazón que, a partir de la próxima semana, le lleguen los mejores resultados para salir de ahí abajo.

"Nosotros pasamos cuatro temporadas, que se dice muy pronto, en ese infierno que es la Segunda B y pudimos salir de allí porque permanecimos unidos. En este tema la afición es fundamental y en eso llevamos ventaja porque tanto la afición del Deportivo como la del Zaragoza son de Champions"

¿Qué mensaje le da a la afición del Zaraoza? Es difícil más fidelidad tras tantos años en el barro y lejos de la élite, ¿no?

Los consejos en estos casos valen de poco, al igual que de nada sirve ponerse demasiado nerviosos. También en esto los dos clubs hemos ido de la mano en los últimos años. Nosotros pasamos cuatro temporadas, que se dice muy pronto, en ese infierno que es la Segunda B y pudimos salir de allí porque permanecimos unidos. En este tema la afición es fundamental y en eso llevamos ventaja porque tanto la afición del Deportivo como la del Zaragoza son de Champions.

El Deportivo, sin embargo, apunta a subir. ¿Lo ve así?

Si, soy muy optimista. Creo que tenemos un buen entrenador, una magnífica plantilla y una afición insuperable. Entre todos tenemos que llevar al equipo al ascenso. Eso no quiere decir que vaya a ser un paseo, ni que en enero no se necesiten retoques de medio campo para atrás. Pero sí apuesto por el regreso a Primera.

Estuvo 25 años de presidente del Deportivo, hasta enero de 2014. ¿Lo echa de menos?

Nada puede durar toda la vida. Lo que de verdad echo de menos es que hayamos perdido la propiedad del club. Que hayamos pasado del que denominé como capitalismo popular, en el que las decisiones importantes de la sociedad estén en manos de 25.000 accionistas minoritarios, a que esos 25.000 accionistas no demos ahora ni tabaco. Ahora el club depende de lo que se le ocurra decidir a un solo propietario. Eso sí que es difícil de digerir.