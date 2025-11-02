La previa del Real Zaragoza-Deportivo. Trata de arrancarlo, Rubén

Basta solo una mirada a la clasificación para darse cuenta del absoluto estado de necesidad de este Real Zaragoza colista y que solo suma 6 puntos de 33 posibles. Hace días, ya con el despechado Gabi, que las sirenas retumban con fuerza en un club desnortado y desorganizado, que vive en la provisionalidad en la parcela deportiva y que afronta el momento más delicado de su historia. Con ese panorama llega Rubén Sellés, de irregular debut en Gijón, aunque con una derrota en el zurrón, y de obligado pase en Copa en Mutilva, a su estreno en casa, en un Ibercaja Estadio donde este Zaragoza no conoce la victoria y se mide a uno de los equipos más poderosos en lo económico de esta Segunda, aunque por suerte el Deportivo de Hidalgo ha perdido fuelle con respecto a su buen inicio, pero con todo es un enemigo temible, mucho además.

El principal rival del Zaragoza, en todo caso, es el propio Zaragoza, tan endeble en este inicio de Liga, aunque con Sellés y en la primera parte en Gijón mostrara un camino que puede ser una vía de escape, con un bloque más trabajado e intenso, con la presión más alta y con un fútbol más dinámico. Sin embargo, el bajón tras el descanso y ante 10 congeló esas sensaciones del nuevo técnico, que ahora se examina ante una afición desencantada y cansada y que por fin va a manifestarse contra la actual propiedad, llegada en 2022 y que no ha dado casi una a derechas desde entonces. O sin el casi... Hay convocada una concentración para ello antes del encuentro, donde también se vivirá un emocionante minuto de silencio por Jorge Casado, el cadete fallecido esta semana en un golpe durísimo para todo el zaragocismo en general y para el club en particular.

En ese doble escenario está la previa de un partido repleto de urgencias para este colista que necesita empezar a sumar victorias y en casa lo único que ha logrado es dar disgustos a su afición, ya que no ha ganando y solo suma dos puntos de 15. Si la salvación como dice Sellés pasa por estar todos juntos hay que convencer a la hinchada ya con argumentos futbolísticos, porque el hartazgo actual solo se puede reconducir con triunfos. Y de forma urgente además.

A la cita llega el Zaragoza con una colección de bajas (Keidi Bare, Tasende, Tachi, Rado y Paul), con Valery o Saidu entre algodones, aunque apunten a jugar, y con Paulino de vuelta tras un mes de ausencia. El partido, por todo lo que le rodea, se las trae, también porque Sellés sabe que el efecto de su llegada, como sucede con cualquier entrenador, se difuminará si no se logran pronto resultados y en el horizonte aparece, tras esta difícil visita del Deportivo, acudir a Granada y el derbi ante el Huesca. El calendario, dada la situación de este Zaragoza, es para puerta grande o enfermería, que en el caso zaragocista sería más una estancia perenne en la UCI que ya ocupa hace algún tiempo.

Hidalgo: "El Zaragoza es diferente ahora, va hacia delante" Antonio Hidalgo, en una rueda de prensa que este sábado, hizo online elogió al rival del deportivo, a un Zaragoza que "Es diferente, va hacia delante, le gusta acumular gente por dentro, atacar rápido. Son sólidos y comprometidos, como suele pasar cuando hay un cambio de entrenador, que también supone un cambio de aire. Es una Liga igualada en la que cualquiera te complica y debemos dar nuestra mejor versión", argumentó el entrenador, que tras el duelo de Copa llamó al central del Fabril Canedo y que podrá contar con Arnau Comas, aunque no será titular. Con la concentración del zaragocismo contra la gestión del club, el entrenador del Deportivo pasó de puntillas: "Son situaciones de las que debemos abstraernos. Son complicadas y la afición debe tomar las medidas que vea oportunas".

El Deportivo arrancó como un bólido y ahora suma cinco partidos sin ganar para que hayan entrado dudas que no se solventaron con la goleada en Copa por 1-5 ante la UD Samano el jueves, lo que le hizo improvisar un stage estos días y entrenar ayer en Miranda de Ebro y el viernes en Lezama. Tiene Hidalgo las bajas de Ximo, Sergio Escudero y Bachmann y duda en si darle un matiz más ofensivo a su once de inicio con la presencia de Stoichkov o si apostar por un once más sobrio con Gragera. La posición de Mario Soriano será la que cambie en un caso o en otro en un once en el que la calidad la ponen dos puñales, Mella y sobre todo Yeremay, de estratosférico salario para que se quedara en La Coruña.

Tiene el club gallego el sello de Fernando Soriano, director deportivo, y varios aragoneses más en sus oficinas y el cuerpo técnico (Arilla, Sorribas o Cabellud) y tiene, sobre todo, la fortaleza económica para pensar en el retorno a Primera. Para ello necesita recuperar la senda perdida ante un Zaragoza que es un alma en pena desde el inicio de Liga y en el que Sellés, recordando a Luis Moya con Carlos Sainz, tiene que poner ya este coche en marcha. «Trata de arrancarlo, Rubén». Y hoy tiene que ser el día de ese arranque.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Aguirregabiria, Gomes, Insua, Pomares; Saidu, Francho; Valery, Marcos Cuenca, Guti y Soberón.

RC Deportivo: Germán Parreño; Noubi, Loureiro, Dani Barcia, Quagliata; Gragera, Diego Villares; David Mella, Mario Soriano, Yeremay y Mulattieri.

Árbitro: Saúl Ais Reig

Campo: Ibercaja Estadio

Hora: 21:00. DAZN y LaLiga TV