Real Zaragoza - RC Deportivo, en directo: ¡Gomes titular!

El central de 17 años es la gran novedad de un partido que comienza con protesta en la previa

Ale Gomes se estrena como titular en LaLiga con el Real Zaragoza

Ale Gomes se estrena como titular en LaLiga con el Real Zaragoza / Real Zaragoza

Mario Jiménez

Zaragoza
