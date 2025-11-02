Real Zaragoza - RC Deportivo, en directo: ¡Gomes titular!

La tercera fue en el primer y único encuentro de Emilio Larraz, tras subir desde el filial, cayendo goleado (0-5) ante la recién ascendida Cultural y Deportiva Leonesa. Y ya la cuarta fue en el debut del actual técnico, cayendo en El Molinón contra el Real Sporting, en un duelo en el que el Real Zaragoza fue muy superior en los primeros 50' pero después, con un futbolista más después de la expulsión de Dubasin, fue justo cuando más le costó y más lejos pudo estar de remontar el partido.