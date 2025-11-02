En Directo
Real Zaragoza - RC Deportivo, en directo: ¡Gomes titular!
El central de 17 años es la gran novedad de un partido que comienza con protesta en la previa
El rival del Real Zaragoza en esta jornada 12 de LaLiga Hypermotion, el RC Deportivo de La Coruña, llega en una mala dinámica, pero muy distinta a la aragonesa, porque aunque ha ido a menos y lleva cinco partidos sin ganar continúa en la parte media-alta (9º) y de sumar un triunfo en este duelo volverá a posiciones de play-off. En concreto, pasaría a ser cuarto, a solo dos puntos de un ascenso directo que ha ocupado durante muchas semanas en esta segunda temporada tras ascender desde 1ªRFEF.
La tercera fue en el primer y único encuentro de Emilio Larraz, tras subir desde el filial, cayendo goleado (0-5) ante la recién ascendida Cultural y Deportiva Leonesa. Y ya la cuarta fue en el debut del actual técnico, cayendo en El Molinón contra el Real Sporting, en un duelo en el que el Real Zaragoza fue muy superior en los primeros 50' pero después, con un futbolista más después de la expulsión de Dubasin, fue justo cuando más le costó y más lejos pudo estar de remontar el partido.
Vuelve la competición doméstica para el Real Zaragoza, que lo hace además con el estreno de Rubén Sellés en un Ibercaja Estadio en el que el equipo todavía no ha ganado en partido oficial. Sí lo hizo entre semana en Mutilva, en Copa del Rey, con un 1-3 que cortó las cuatro derrotas consecutivas con las que llegó a la cita el conjunto aragonés. Las dos primeras con Gabi Fernández al frente (0-1 vs Córdoba y 4-2 en Almería), que fueron las dos últimas de su estancia como entrenador.
Al inicio de partido, se guardará un minuto de silencio
Once inicial del Deportivo
¡Alineación del Real Zaragoza!
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
- El Real Zaragoza da un paso adelante insuficiente en el debut de Sellés (1-0)
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- Imanol Idiakez: 'El Zaragoza necesita una profunda reflexión para construir un proyecto de verdad con bases sólidas
- La mano de entrenador de Rubén Sellés y los agujeros negros de la planificación de Txema Indias
- El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés