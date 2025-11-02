Rubén Sellés: "Quedan muchos partidos, es cuestión de persistir"

Trabajar y persistir para que llegue el momento en el que darle la vuelta a la situación. Esa es la receta de Rubén Sellés tras la nueva derrota del Real Zaragoza en casa ante el Deportivo (0-2) en un partido en el que el técnico vio a un equipo «muy competitivo», «tan bueno como el rival» pero sin acierto en las áreas. «Sabíamos que el partido estaba en el primer gol y lo hemos tenido ahí», apuntó el valenciano, que fue más allá: «En los dos partidos que hemos jugado nadie ha sido mejor que nosotros, hay que buscar el momento que cambie la dinámica del equipo. Es duro, difícil, pero mañana hay que levantarse e ir a trabajar para darle la vuelta».

Sellés apoyó en datos su visión del partido, la de que el Deportivo no había sido mejor que el Zaragoza. «Tenemos el mismo flujo ofensivo que el rival, llegadas, disparos, ocasiones, estamos siendo tan buenos como cualquiera, estoy contento pero está claro que tenemos que seguir mejorando y ajustando hasta que llegue ese gol. En tres ocasiones ellos han blocado un disparo en el centro de la portería. Estamos generando el juego que queremos, a través de la asociación nos hemos encontrado en un uno contra uno y a partir de ahí tenemos que seguir creciendo».

El técnico del Real Zaragoza valoró el estreno de Ale Gomes en partido de Liga tras hacerlo en la Copa. «Ha hecho un trabajo extraordinario, tiene habilidades para competir en el primer equipo y creo que lo ha demostrado en los dos partidos. Es verdad que en el segundo gol puede hacer más pero cualquier jugador hubiera estado en apuros en esa conducción. Para ser su debut ha hecho un trabajo excelente, hay que seguir trabajando con él y darle confianza», aseguró Sellés.

Por delante, mucho trabajo no solo con Gomes sino con todo el equipo para que la plantilla no se hunda todavía más. «Se gestiona desde ya porque al final son muchas cosas ala vez. El equipo compite y no creo que ninguno de los dos equipos haya sido mejor que nosotros. Se gestiona teniendo esa sensación de competitividad y mostrándoles dónde podemos ser mejores en el área rival y minimizando situaciones en nuestra área. Quedan muchos partidos y es cuestión de trabajar, persistir, saber que somos competitivos y eso nos va a dar ese momento que lo cambie todo y vamos a poder ganar partidos», aseguró. Sellés añadió que deben seguir trabajando «la definición y la manera en que queremos llegar al área», si bien insistió en que el equipo había tenido situaciones para definir pero no lo había hecho bien. «Es cuestión de ajustar. Estamos muy cerca de romperlo y vamos a seguir trabajando y persistiendo».

Por último, el preparador zaragocista fue cuestionado por las protestas llevadas a cabo por la afición. «Lo valoro como la situación que tenemos. La gente no está contenta porque estemos últimos y expresa su opinión. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión si es de manera pacífica y educada, lo respetamos y nuestro deber es agachar la cabeza, seguir trabajando duro y hacer que vuelan a sentirse orgullosos de nosotros», concluyó.