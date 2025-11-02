Saidu es baja definitiva al persistir sus molestias en el tobillo

Saidu se entrenó ayer en el Ibercaja Estadio con la idea de llegar al partido de esta noche del Real Zaragoza ante el Deportivo, pero finalmente es baja para ese duelo al persistir las molestias en el tobillo que ya le dejaron fuera en el duelo de Copa en Mutilva. Pese a las bajas en defensa y en el medio, Sellés no ha querido arriesgar con el ghanés, que se queda fuera de una lista de 24 jugadores en la que tampoco están el sancionado Paul, Keidi Bare, tras su operación de apendicitis, y los lesionados Tachi, Radovanovic y Tasende.

Mientras, a la lista regresa Lucas Terrer, tras no entrar en una convocatria del primer equipo desde la pasada temporada por la lesión muscular que sufrió en el stage en Los Ángeles de San Rafael y de la que recayó, y no lo hace finalmente Hugo Pinilla, mientras que del Aragón también están el meta Calavia y los centrales Hugo Barrachina y Ale Gomes, este con muchas posibilidades, casi todas, de repetir la titularidad que ya tuvo en Copa contra la Mutilvera.

Lista de 24 convocados para el partido ante el Deportivo. / REAL ZARAGOZA

También regresa a la lista Paulino tras un mes de baja por una rotura en el bíceps femoral y Sellés dará un descarte antes del choque, que podría ser Calavia, el tercer portero. De cara al once, con la baja definitiva de Saidu, Ale Gomes e Insua estará en el eje y Aguirregabiria parte con ventaja sobre Juan Sebastián en el lateral derecho, con Pomares en el otro costado y Adrián en la portería. En el medio, Francho y Guti son fijos y, al no estar Saidu ,puede apostar Sellés por Toni Moya en el medio o por jugar con Dani Gómez junto a Soberón en ataque para que Marcos Cuenca y Calery ocupen las alas.