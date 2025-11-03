Cuenca, con problemas en el isquio, se someterá a pruebas este lunes
El canterano, que podría sufrir una contractura, se retiró antes del descanso
Santiago Valero
Zaragoza
Marcos Cuenca se tuvo que retirar antes del descanso con problemas en el isquio de su pierna izquierda, por lo que será sometido este lunes a pruebas médicas, si bien la impresión es que podría tratarse de una contractura, lo que reduciría el tiempo de baja respecto a una posible rotura.
Por su parte, Saidu finalmente fue baja al persistir las molestias en el tobillo que ya le dejaron fuera en el duelo de Copa en Mutilva. Pese a las bajas en defensa y en el medio, Sellés no quiso arriesgar con el ghanés, que se quedó fuera de una lista de 24 jugadores en la que tampoco estuvieron el sancionado Paul, Keidi Bare, tras su operación de apendicitis, y los lesionados Tachi, Radovanovic y Tasende.
