Un desastre sin precedentes: el Real Zaragoza menos goleador de la historia

Seis goles en doce partidos, es decir, un tanto cada dos encuentros. El peor ataque de todo el fútbol profesional español, de largo. El desastre es mayúsculo y no tiene precedentes a lo largo de los cerca de cien años de historia del Real Zaragoza, que se dice pronto.

Porque nunca antes, ni en Primera ni en Segunda ni, incluso, en las pocas ocasiones en las que el primer equipo militó en una categoría inferior, se lograron tan pocos tantos a estas alturas del curso. Hasta ahora, el oscuro registro era compartido con otras campañas, pero, tras quedarse sin marcar también ante el Deportivo, el actual Zaragoza ya se ha quedado solo como el peor ataque en toda la existencia de la entidad.

Atrás quedan los siete goles en las doce primeras jornadas firmados en las temporadas 2022-23, en Segunda, y 95-96, en Primera, como los registros más cercanos al actual. Seis partidos, la mitad de los disputados, se han quedado los aragoneses sin perforar el marco contrario para subrayar la desesperante inoperancia ofensiva de una escuadra a la que esa falta de gol le aleja cada vez más de la supervivencia.

Cuatro horas y media acumula el equipo aragonés sin marcar en Liga

A pesar de semejante deshonra, Sellés, que ha perdido sus últimos siete encuentros de Liga (entre el pleno de derrotas con el Sheffield antes de ser despedido y las dos que acumula ya desde que tomó las riendas del Zaragoza), insiste en despoblar la delantera, jugar con solo punta al que acompaña de Guti, un centrocampista, ejerciendo en la mediapunta, y acumular puntas en el banquillo. Hasta cuatro (Dani Gómez, Bazdar, Kodro y Bakis) han sido suplentes en los dos partidos disputados hasta ahora con el tercer entrenador del curso. El domingo, además, otros tres atacantes (Pau Sans, Moyano y Paulino) elevaban hasta siete los efectivos de ataque que copaban el banquillo de suplentes.

No parece, pues, la mejor idea reducir a la menor expresión la presencia de delanteros en el once de cara a combatir esa histórica sequía anotadora de un Zaragoza en el que cuatro delanteros (todos menos Bakis, aún inédito en Liga) han estrenado su cuenta anotadora, lo que cuestiona seriamente el sistema utilizado por Sellés y, sobre todo, los jugadores escogidos para su configuración, como el remedio más adecuado para acercar al equipo al marco rival.

Ahora, el elegido como referencia ofensiva es Soberón, cuando antes, con Gabi al mando, lo fue Dani Gómez. Solo se duplica la presencia ofensiva en caso de necesidad, que es casi siempre, pero con escasos resultados. El Zaragoza apenas ha marcado dos goles en casa y, en ambos casos, la celebración llegó solo gracias a un error defensivo del rival. En estático, las ocasiones escasean, al igual que en las transiciones o el balón parado, por lo que las tres vías principales a través de las que ha de discurrir el caudal ofensivo de cualquier equipo de fútbol, andan secas como la mojama.

Pero el elegido para acompañar al delantero es Guti, un futbolista que apenas ha marcado dos goles entre las cuatro últimas temporadas. La idea, lejos de funcionar, ha acentuado un problema que, por otra parte, tampoco se ha solucionado cuando se ha formado de inicio con una doble punta ante los serios problemas de generación y de llegada de un Zaragoza que acumula tres encuentros consecutivos de Liga y 270 minutos (más de cuatro horas) sin hacer un maldito gol.