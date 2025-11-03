Un exzaragocista y leyenda en México se retira como jugador a los 38 años

El partido entre Querétaro y Mazatlán de la jornada 16 del Apertura supuso la despedida de Pablo Barrera, el exjugador del Real Zaragoza, que deja el fútbol a los 38 años y que fue homenajeado en el descanso de un partido en el Estadio Corregidora que Los Gallos ganaron por 1-0 con asistencia del Dinamita para Alí Ávila. El futuro de Barrera pasa por integrarse en la estructura técnica de Querétaro, en un cargo todavía por anunciar. De hecho, su idea es la de ser entrenador en un futuro cercano, ya sea en Pumas, su primer club o en el propio Querétaro.

Barrera aún podría jugar un último partido ante el Juárez en la fecha final del Apertura mexicano, pero en todo caso sería fuera de casa, con opciones para entrar en el playin y por eso la grada de su actual club, al que llegó en 2021, le quiso rendir un homenaje. Pese a su condición de leyenda en el fútbol mexicano, tanto por sus partidos en el Apertura y el Clausura de México, con más de 430 encuentros entre ambos y otros 20 de Copa, como en la selección de ese país, el Dinamita no logró triunfar en el Zaragoza, al que llegó de la mano de Javier Aguirre cedido por el West Ham en 2011 un año después de que el equipo inglés hubiera pagado 3,5 millones de libras por él y con un contrato de tres años. La insistencia de Javier Aguirre, ahora seleccionador de México y entonces técnico zaragocista, se tradujo en su llegada al club aragonés junto a su compatriota Efraín Juárez.

En el Real Zaragoza comenzó jugando con Aguirre, pero la destitución de este le dio un papel muy residual con Manolo Jiménez, ya que el extremo nunca demostró sus condiciones en La Romareda, ni velocidad ni regate, para disputar solo 20 encuentros 12 de ellos de titular, con un gol al Villarreal, y regresando al West Ham en junio, que lo traspasó al Cruz Azul para dar por finalizada su etapa de solo dos en Europa

Pablo Barrera, operado hasta cuatro veces en sus rodillas, defendió siete equipos a lo largo de su carrera, que duró 20 años. Debutó con Pumas el 19 de noviembre del 2005. En 2010 comenzó su paso por Europa que duró dos años con el Real Zaragoza de España y con West Ham de Inglaterra. Volvió al futbol mexicano en el 2012 para jugar con Cruz Azul y en el 2015 pasó a las filas de Monterrey. Regresó a Pumas en el 2016 y en el 2020 salió al Atlético de San Luis, hasta que llegó a Querétaro en el 2021.

Sus mayores logros llegaron para Pumas, donde salió campeón de la Liga mexicana, mientras que en Cruz Azul logró la Copa MX y la CONCACAF Liga de Campeones. Además, también logró dos campeonatos de Copa Oro con la selección mexicana, donde jugó hasta 57 partidos con hasta seis goles, disputando el Mundial de Sudáfrica en 2010.