Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Zaragoza suma cinco derrotas seguidas y la permanencia se aleja a 7 puntos

La distancia aumentará a 8 puntos si el Granada gana este lunes al Valladolid

Valery se lleva las manos a la cabeza tras una ocasión.

Valery se lleva las manos a la cabeza tras una ocasión. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Los números pregonan a los cuatro vientos que el Real Zaragoza es el peor equipo de Segunda División. El equipo aragonés acumula cinco derrotas consecutivas después de caer derrotado ante el Deportivo en el Ibercaja Estadio, lo que le sitúa a siete puntos de la salvación, una distancia considerable cuando apenas se han recorrido las primeras doce jornadas. Además, si el Granada gana este lunes al Valladolid, la distancia aumentará hasta los 8 puntos.

Además, la falta de gol sigue siendo el gran lastre de un equipo que no ha marcado un solo tanto en Liga desde que llegó Sellés (1-0 en Gijón y 0-2 frente al Deportivo) y que ya suma seis encuentros (la mitad de los disputados hasta ahora) sin perforar el marco contrario. En casa solo ha logrado ver puerta en dos ocasiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents