El uno a uno del Real Zaragoza. Valery presenta sus mejores señales hasta ahora
El extremo catalán apareció siempre con intención y va a más en su aportación, mientras que el resto del equipo estuvo más irregular, con mal partido de Guti, Pomares o los relevos desde el banquillo
El buen tono de Valery, pese a jugar a pierna cambiada en la izquierda, fue la mejor noticia de un Real Zaragoza que con Sellés ha mejorado cosas, pero que ha cosechado dos derrotas. Ale Gomes, excepto en el 0-2, estuvo firme en su debut liguero, bien acompañado por Insua y Aguirregabiria o Soberón también aparecieron con acierto. Guti, Pomares y los relevos, lo más flojo.
Adrián Rodríguez| 5 |
Superado. No pudo hacer nada en los goles, estuvo sobrio y firmó alguna parada.
Aguirregabiria | 5 |
Intenso. Bajó en la segunda mitad el buen tono anterior, con intención en su banda.
Insua | 5 |
Serio. Estuvo concentrado y metido, sin cometer apenas fallos en el eje.
Ale Gomes | 5 |
Debutante. La acción del 0-2 le penaliza, pero antes firmó un partido de bastante nivel.
Pomares | 3 |
Tosco. Sus problemas con el balón son claros y estuvo irregular en defensa
Francho Serrano | 4 |
Escaso. La voluntad que puso estuvo muy reñida con el acierto, flojo con el balón.
Toni Moya | 5 |
Desafortunado. Su buen hacer con el balón lo tapó su falta de acierto en ataques.
Valery | 6 |
Despierto. Intenso en la presión en la banda, rápido y con ganas, va a más.
Marcos Cuenca | 4 |
Limitado. Dejó el partido a la media hora tocado por molestias. Antes, muy poco.
Guti | 3 |
Perdido. El canterano sigue sin encontrarse, mucho más en ese puesto de enlace.
Soberón | 5 |
Incisivo. Le falta el gol, pero aparece mucho y muchas veces con síntoma de peligro.
También jugaron
Pau Sans |3| Equivocado.
Bazdar |3| Pobre.
Kodro |3| Nulo.
Paulino |sc| Relevo.
Juan Sebastián |3| Equivocado.
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
- El Real Zaragoza da un paso adelante insuficiente en el debut de Sellés (1-0)
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- Imanol Idiakez: 'El Zaragoza necesita una profunda reflexión para construir un proyecto de verdad con bases sólidas
- La mano de entrenador de Rubén Sellés y los agujeros negros de la planificación de Txema Indias
- El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés