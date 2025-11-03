El uno a uno del Real Zaragoza. Valery presenta sus mejores señales hasta ahora

El buen tono de Valery, pese a jugar a pierna cambiada en la izquierda, fue la mejor noticia de un Real Zaragoza que con Sellés ha mejorado cosas, pero que ha cosechado dos derrotas. Ale Gomes, excepto en el 0-2, estuvo firme en su debut liguero, bien acompañado por Insua y Aguirregabiria o Soberón también aparecieron con acierto. Guti, Pomares y los relevos, lo más flojo.

Adrián Rodríguez| 5 |

Superado. No pudo hacer nada en los goles, estuvo sobrio y firmó alguna parada.

Aguirregabiria | 5 |

Intenso. Bajó en la segunda mitad el buen tono anterior, con intención en su banda.

Insua | 5 |

Serio. Estuvo concentrado y metido, sin cometer apenas fallos en el eje.

Ale Gomes | 5 |

Debutante. La acción del 0-2 le penaliza, pero antes firmó un partido de bastante nivel.

Pomares | 3 |

Tosco. Sus problemas con el balón son claros y estuvo irregular en defensa

Francho Serrano | 4 |

Escaso. La voluntad que puso estuvo muy reñida con el acierto, flojo con el balón.

Toni Moya | 5 |

Desafortunado. Su buen hacer con el balón lo tapó su falta de acierto en ataques.

Valery | 6 |

Despierto. Intenso en la presión en la banda, rápido y con ganas, va a más.

Marcos Cuenca | 4 |

Limitado. Dejó el partido a la media hora tocado por molestias. Antes, muy poco.

Guti | 3 |

Perdido. El canterano sigue sin encontrarse, mucho más en ese puesto de enlace.

Soberón | 5 |

Incisivo. Le falta el gol, pero aparece mucho y muchas veces con síntoma de peligro.

También jugaron

Pau Sans |3| Equivocado.

Bazdar |3| Pobre.

Kodro |3| Nulo.

Paulino |sc| Relevo.

Juan Sebastián |3| Equivocado.