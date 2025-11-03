Sellés, por ahora entre los peores relevos en el Real Zaragoza

Por encima de que las sensaciones puedan hablar de una ligera mejoría, sobre todo en las ideas y en el orden táctico, los resultados le dictan por el momento sentencia a Rubén Sellés, que no ha podido sumar un solo punto en las dos jornadas que lleva en el banquillo zaragocista tras llegar como relevo de Emilio Larraz, técnico provisional tras la destitución de Gabi. El Real Zaragoza cayó ante el Sporting por 1-0 y repitió derrota contra el Deportivo por 0-2, logrando la victoria copera ante el inferior Mutilvera que de nada vale con respecto a la Liga.

El estreno liguero como relevo de Sellés se equipara por ahora a los de Iván Martínez en la 20-21 cuando tomó el testigo de Baraja y de Lucas Alcaraz en la 18-19, que ocupó el sitio de Idiakez. Los tres sumaron un rosco en sus dos primeras citas. Iván perdió con Oviedo (1-2) y Ponferradina (2-1) y Alcaraz lo hizo ante Elche (2-0) y Granada (0-2), por lo que sería el míster granadino el único que empeoraría el dato firmado por Sellés por la diferencia de goles (-4 por el -3 del entrenador actual), ya que Iván la tiene mejor (-2).

Víctor, el mejor en la 18-19

Y no son pocos los entrenadores para establecer ese ranking, ya que se van hasta 15 las veces que un técnico tuvo que tomar las riendas blanquillas con el curso empezado, dos de ellas con el mismo preparador, Víctor Fernández. De hecho, es el zaragozano el que mejor balance presenta en las dos primeras citas tras aterrizar con el curso iniciado, las dos victorias que firmó en la 18-19 al superar a Extremadura y Sporting de Gijón cuando tomó el testigo precisamente de Lucas Alcaraz.

Mientras, Ranko Popovic, en la 15-16, logró cuatro puntos de seis posibles en ese arranque, un dato que también sellaron Raúl Agné y César Láinez en la 16-17 y JIM en la 20-21, en este caso tras ocupar el sitio del mencionado Iván Martínez y con el equipo siendo entonces antepenúltimo. Julio Velázquez, en la 23-24 logró la mitad de los primeros seis puntos (3) y Fran Escribá, un año antes, en la 22-23, había empezado con dos tablas para sellar dos de seis.

Con un solitario punto en los dos primeros duelos arrancaron el curso pasado tanto Miguel Ángel Ramírez, con tablas ante el Tenerife y derrota en Elche, y Gabi, que empató ante el Córdoba y cayó en Santander, un balance que también lograron Víctor en la 23-24, en su segunda llegada al banquillo en esta eterna travesía en Segunda que camina por su decimotercera temporada, Lluis Carreras en la 15-16 y Víctor Muñoz en la 13-14, en el primero de esos 15 relevos con la campaña ya iniciada en esta era de plata para el Zaragoza.

Lucas Alcaraz firmó su única victoria (estuvo 8 partidos, con 5 puntos de 24) en el tercer choque en el banquillo, en Tarragona ante el Nástic, el que Sellés dirimirá en Granada este domingo, mientras Iván Martínez tuvo que esperar a doblegar al Fuenlabrada en su sexto partido, teniendo en cuenta que dirigió también ocho con un desastre de balance de 3 de 24.