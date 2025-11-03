La salvación del Real Zaragoza, una cuestión de fe: "No estamos muertos"

Todavía hay algo a lo que aferrarse. Cuestión de fe o no, el caso es que no todo está perdido todavía. Así, al menos, lo aseguran cuatro exfutbolistas con experiencia en sufrir de lo lindo. César Láinez lo hizo en activo, bajo palos, y desde el banquillo, cuando capitaneó una salvación, en la 16-17, que, por momentos, también parecía imposible. «Si fuera otro equipo pensaría que hay poco que hacer con la puntuación actual, la cantidad de bajas y la preocupante falta de forma de algunos jugadores, pero al final es el Zaragoza y no me cabe en la cabeza que baje más de lo que está ya», expone el aragonés, que califica la situación como «extremadamente complicada».

Pero Láinez mantiene la esperanza. «Me aferro a que el equipo dé un salto en lo individual y todo el mundo mejore en definición y que se deje de encajar gol todos los días. El míster acaba de llegar y se le ve con energía. Creo que es importante que no haya estado en esa dinámica tan negativa de principios de temporada».

El caso es que el tiempo corre y la supervivencia ha pasado a ser una cuenta atrás. «A la gente la veo preocupada, no se identifica con la forma de actuar del club y eso conlleva que no haya sentimiento de unidad y que el aficionado esté harto y cansado. No me da la sensación de que dé la espalda al equipo, pero sí que sufre una enorme fatiga mental. El ambiente es muy frío también en la estructura y no existe ese sentimiento de unidad entre club y el aficionado», dice antes de incidir en que el Zaragoza aún respira. «No lo doy por muerto. Hay que ganar dos partidos seguidos o lograr una victoria y un empate. Hay un trasfondo de cómo está hecha la plantilla. Echo en falta autocrítica desde dentro. No sé quién toma decisiones».

Javier Paredes vivió algo parecido con el Albacete. Muy lejos de la salvación a final de año, el equipo se salvó con tres jornadas de antelación. «La situación es la más trágica de los últimos años, estamos en noviembre, quedan muchos puntos en juego y hemos visto remontadas en momentos muy delicados. Tiempo hay, y se ha visto una mejora aunque insuficiente. A eso nos agarramos. Que no nos den por muertos, quedan 90 puntos en juego y si estás así es que algo está mal y hay que cambiarlo», opina el asturiano, que apela al corazón. «A los aficionados los veo resignados, pierden las ganas de todo pero esto dura hasta el miércoles, a partir de entonces la cosa cambia y la gente sigue creyendo, aunque enfadada».

«Me aferro al zaragocismo, que en los momentos más duros no abandona al equipo. Y a las matemáticas. Hay que reducir distancias partido a partido sin hacer cuentas. Yo también viví dos remontadas históricas y tengo experiencia en milagros, pero esto aún no adquiere ese carácter, hay que revertir la situación», añade.

Raúl Goni tampoco se da por vencido. El exfutbolista admite que la situación es muy delicada, pero «si alguien puede hacerlo, es el Zaragoza», asegura. «Los datos y la situación son los que son, muy pocas veces se ha salido de algo así en la historia reciente de Segunda, pero creo que es clave llegar a enero lo mejor posible y ahí, y según han dicho en el propio club, si hay disponibilidad no hablaría de revolución pero sí de cambiar la cara del equipo con tres o cuatro jugadores».

Además, el exdefensa aragonés recuerda que «otra clave es recuperar gente, por ejemplo a Paul, que fue tu fichaje estrella, Tasende también creo que puede aportar mucho porque el gran déficit para mí es que este equipo no genera nada por fuera, lo que sí sucedía el año pasado al principio con Víctor cuando jugaban Calero y el propio Tasende. Y tener profundidad es fundamental, recuperar a Paulino, al que no hemos visto apenas, Sebas Moyano….».

Para el zaragozano, la elección de futbolistas ahora adquiere un carácter esencial. «En estas situaciones se trata de ver a los que individualmente estén más frescos, no solo a los jugadores que se dejen todo en el campo. De algo así no se sale solo corriendo, sino acertando eligiendo bien. Ahí está la diferencia, porque los que son mejores técnicamente suelen acertar más».

Aunque Goni tiene claro que el relevo en el banquillo fue precipitado. «Yo no habría cambiado de entrenador, porque se hizo una plantilla para jugar a lo que quería Gabi, de la mano de Txema Indias, y viendo el perfil de los futbolistas es así. Y en caso de cambiar como se hizo habría apostado por Emilio más tiempo. Ahora, con Sellés, tenemos que pensar que cuando llega cualquier entrenador siempre hay un subidón, por el discurso nuevo, por el cambio de aire y la savia nueva y eso se refleja en cosas. Por ejemplo, el equipo gana más duelos individuales, pero en la mejoría colectiva yo no he visto algo tan grande».

Dani Lasure, por su parte, se une al acto de fe, «Creo que hay que mantener la esperanza y el optimismo como bases porque eso es de las pocas cosas que dependen de ti, además del trabajo. Y, por supuesto, el estado de ánimo es fundamental, yo lo viví en el Amorebieta hace dos temporadas, ganamos 13 o 14 partidos en la segunda vuelta y llegamos al último partido con la posibilidad de salvarnos, mientras que las matemáticas digan que es posible no hay que bajar los brazos», subraya.

Eso, el estado de ánimo, es la clave. «Que los jugadores se crean capaces de ganar es la parte más difícil ahora. Hacerles creer que es posible sumar victorias y focalizar solo en el siguiente encuentro y verlo como una oportunidad de acercarte a salir de ahí. A mí el equipo en estas dos jornadas con el nuevo entrenador me ha gustado más, he visto más capacidad táctica, un bloque más trabajado, sabiendo más lo que tiene que hacer. No ha salido bien, no has ganado, pero he visto un progreso», afirma.