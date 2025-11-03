El Zaragoza digiere la derrota con un entrenamiento en dos grupos y con los lesionados al margen

El Real Zaragoza se ha ejercitado este lunes en la Ciudad Deportiva tras la derrota ante el Deportivo de La Coruña que le ancla en el pusto de colista (6 puntos de 36) en una sesión compensatoria, con leve trabajo para los titulares, que han estado en el gimnasio y algo mayor para el resto, que se han ejercitado sobre el césped, sin que ahí estuvieran Keidi Bare, tras su operación de apendicitis a mediados de octubre, y los lesionados Tachi (rotura en el sóleo), Radovanovic (aductor), Tasende y Saidu, ambos con molestias en el tobillo y los que tiene posibilidades de llegar al duelo del domingo en Granada.

Tanto Tasende como Saidu no jugaron en Copa ante la Mutilvera por ese dolor en el tobillo y no se recuperaron a tiempo para estar ante el Deportivo, donde Sellés prefirió no forzarles. En principio, la idea es que el miércoles, en el retorno al trabajo del grupo, puedan empezar con el resto y eso marcará su disponibilidad. Mientras, Tachi, Keidi Bare, Radovanovic y el sancionado Paul Akouokou, que cumplirá el cuarto y último duelo fuera por romper el monitor del VAR ante la Cultural, son bajas seguras para el domingo en un duelo que dará comienzo a las 18.30 horas..

Sellés está muy pendiente de Marcos Cuenca, que será sometido a pruebas por las molestias en el isquio izquierdo que le hicieron retirarse a la media hora del choque ante el conjunto gallego. Es probable que no haya rotura y apunta más a contractura, aunque su concurso es duda para el domingo y no podrá jugar a poco que haya una pequeña rotura. El equipo descansa este martes y volverá el miércoles por la mañana a la actividad.