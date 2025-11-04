Ale Gomes protagoniza su propio reportaje

“De pequeño, hacía reportajes periodísticos de los jugadores de los cromos Panini de la Liga, se sabía todo de cada futbolista, era un loco del fútbol”, asegura Ismael Gomes, el hermano mayor del joven central zaragocista (Zaragoza, 14-2-2008), que ahora tendría que dedicar uno de aquellos artículos a sí mismo, debutante en Copa en Mutilva y en Liga en el partido ante el Deportivo cuando todavía no ha cumplido la mayoría de edad. Alejandro es el pequeño de los tres hijos de Arlindo y María, que a principios de los 90 llegaron a Zaragoza desde Cabo Verde y se instalaron en Miralbueno, de donde ya no se han movido. Los tres nacieron en la capital aragonesa y los tres les salieron futbolistas, aunque es Ale el que va a llegar más alto.

Ismael, centrocampista de despliegue y con 32 años, muestra sus cualidades en el Ajax de Juslibol en Primera Regional después de que a los 17 apartara el balón y más tarde lo recuperara “solo por el placer de disfrutar del fútbol”, mientras que Nilton, pivote de 28, está en el Calamocha, en Tercera RFEF, tras una carrera en la que llegó a juveniles en el Escalerillas, jugó en ese equipo después y también en el Cariñena para ser campeón de España de selecciones autonómicas con Aragón y quedarse fuera del equipo que, dirigido por Richi Civera, alzó el título europeo hace unos meses porque sufrió una lesión unos días antes. “Mi madre siempre dirá que el mejor de los tres he sido yo, pero que no he tenido la cabeza y el sentido de la responsabilidad que tiene Ale”, asegura Ismael con una sonrisa.

El Amistad de Guillermo Pérez

Ale, “un chico tranquilo, muy cariñoso y responsable”, como lo define su hermano, dio sus primeras patadas en el Colegio Río Sena de Miralbueno. “Al principio le daba vergüenza hasta jugar con sus amigos, era muy tímido”. Dio el salto al Amistad y sus grandes condiciones físicas le abrieron la puerta del Zaragoza en la primera categoría posible, el Alevín B. “En el Amistad mejoró mucho con Guillermo Pérez, que hizo un trabajo estupendo, de aquel equipo siete u ocho jugadores pasaron al Zaragoza”.

Entre ellos, estaba Ale, que en por su sentido de la responsabilidad y del equipo “siempre se ha puesto a disposición de lo que quiere el entrenador que le lleva, por eso además de central ha sido muchas veces lateral derecho o centrocampista, lo que hiciera falta”. Sus condiciones atléticas, la velocidad sobre todo, le hacían sobresalir cuando jugaba con los niños de su edad, pero “al margen del físico innato que pueda tener, Ale se lo ha currado mucho, ha trabajado muy duro, vive por y para el fútbol”.

Esa pasión la compagina bien con los estudios, ahora en segundo de Bachillerato y con la idea de cursar una carrera relacionada con el deporte, ya sea INEF o Fisioterapia. “Ale tuvo un bajón hace un par de años cuando se lesionó en la rodilla con la sub-16 de Aragón, pero ya el año pasado hizo la pretemporada con el División de Honor siendo juvenil de primer año y jugó bastante con Javier Garcés en la segunda vuelta, incluida la final de Copa con el Barcelona, que salió en la segunda parte”. De aquella final se quedó ya fijo el diminutivo de Ale en lugar de Álex, que es como el futbolista prefiere que le llamen.

"Acabó contento de su rendimiento, reflexionamos tras el partido con la jugada de Yeremay en el segundo gol, de haberle hecho falta antes… En el cuerpo a cuerpo con Zakaria se vio bien y es un delantero muy fuerte y compitió, jugando noventa minutos el domingo con la exigencia de Segunda cuando el miércoles había disputado otros tantos"

El Zaragoza siempre ha apostado fuerte con él, ahora con un contrato por varios años más, incluido una temporada sénior, que incluye la habitual opción unilateral como todos los que se hacen en la Ciudad Deportiva por tres cursos más en el primer equipo. “Larraz ya le ha dado mucha confianza en el Aragón en esta temporada siendo juvenil de segundo año y cuando el nuevo míster le llamó para entrenar en el primer equipo y con las circunstancias que había pues ya preveíamos que podía debutar. Si el equipo hubiera estado arriba y con buena dinámica habría sido más difícil”.

Aquel primer entrenamiento con Sellés fue el 23 de octubre y Ale remató un octubre fantástico en el que estrenó internacionalidad sub-18 en el torneo Cuatro Naciones con su debut en Copa en Mutilva el día 29, un enemigo de Segunda RFEF, pero sobre todo jugando en Liga en el duelo ante el Deportivo donde su buen nivel cuatro días antes y las bajas en defensa le abrieron la puerta en un choque vital. “Al margen de la derrota, que es dolorosa por la situación del equipo, acabó contento de su rendimiento, reflexionamos tras el partido con la jugada de Yeremay en el segundo gol, de haberle hecho falta antes… En el cuerpo a cuerpo con Zakaria se vio bien ya que es un delantero muy fuerte y compitió, jugando noventa minutos el domingo con la exigencia de Segunda cuando el miércoles había disputado otros tantos. Al final, lo vi al borde del tirón muscular, llegó justo a los últimos minutos, pero es lógico que pudiera acalambrarse”.

"Debe ir poco a poco, no hay que cargarle de una presión excesiva, que puede ser contraproducente. Hace unos años le pasaba cuando jugaba con chicos de su edad que confiaba en exceso en sus posibilidades físicas, ya que pocos le podían disputar en el cuerpo a cuerpo. Ahora está jugando contra hombres y esa experiencia le está haciendo progresar mucho"

La familia de Ale y el propio jugador tienen muy claro que el central debe “ir poco a poco, no hay que cargarle de una presión excesiva, que puede ser contraproducente”, aunque la buena cabeza del futbolista va a ayudar en ese camino, que por las bajas de Tachi y Radovanovic y su nivel en el estreno le apuntan a dar otra plaza en el once en Granada el domingo.

“Hace unos años le pasaba cuando jugaba con chicos de su edad que confiaba en exceso en sus posibilidades físicas, ya que pocos le podían disputar en el cuerpo a cuerpo. Ahora, tanto en Segunda RFEF como ahora en el Zaragoza está jugando contra hombres y esa experiencia le está haciendo progresar mucho. Ahora, ya ha dado el salto al primer equipo y ojalá pueda seguir cumpliendo este sueño”, cierra Ismael, que habla sin parar de Ale, de su hermano, la nueva sensación en el Zaragoza, un soplo de aire fresco que procede de Cabo Verde y que quiere seguir rompiendo a golpes la puerta del primer equipo.